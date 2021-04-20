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Otomotiv KIA’dan cazip kampanya
Otomotiv

KIA’dan cazip kampanya

Araç sahibi olmak isteyenler için nisan ayı son derece önemli. Kia, nisan ayı sonuna kadar araç satın almak isteyenlere avantajlı kampanyalar sunuyor. Kia, nisan ayı boyunca Sportage ve XCeed modellerinde 100 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 vade farkı imkanı sağlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 00:51:00 - 2021-04-20 00:52:19
KIA’dan cazip kampanya

Kia, otomobil sahibi olmak isteyenler için önemli kampanyalar sunuyor. Marka, nisan ayında binek modellerinde 12 ay yüzde 0,99 vade farkı avantajlı kampanyaları tüketicilerle buluşturuyor. Performans ve yakıt tasarrufunu bir arada sunan, C-SUV sınıfındaki Sportage avantajlı kampanyasıyla SUV meraklılarını Kia ailesine katılmaya davet ediyor.

Ön-arka ısıtmalı koltuklar

Otomatik şanzıman seçeneği ve tasarımıyla dikkat çeken Sportage nisan ayına özel 100 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 vade farkı fırsatıyla satışa sunulmakta. Çarpışma önleme asistanı, kör nokta uyarı sistemi, otonom park asistanı, trafik işareti tanıma sistemi gibi özelliklere sahip otomobilde ısıtmalı ön-arka koltuklar da yer alıyor.

Sportage Cool 231 bin 600 bin TL

Kia Sportage Cool manuel ve benzinli versiyon ise 231 bin 600 TL’lik fiyatıyla dikkat çekiyor. 132 beygir gücündeki SUV aracı almak isteyenlere 50 bin TL krediye 12 ay yüzde 0,99 vade farkı avantajı mevcut. SUV konforunu, hatchback sportifliği ve sürüş özellikleriyle bir araya getiren Kia XCeed de nisan ayına özel 100 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 vade farkı fırsatıyla meraklılarını bekliyor. Sportif ve ikonik dış tasarımı ve benzersiz karakteriyle A segmentinin lideri Picanto, makyaj operasyonu geçirerek sınıfının üstünde donanım özelliklerine kavuşan Rio, B SUV sınıfında dinamik ve ödüllü tasarımıyla dikkat çeken Stonic; 50 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 vade farkı fırsatına sahip.

Bongo'da sıfır faiz fırsatı

Kia’nın nisan ayı kampanyası içerisinde yer alan bir diğer model ise Ceed ve Ceed STW modelleri… Bu modeller 50 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 vade farkı fırsatıyla sunuluyor. Kia’nın gücü ve yüksek taşıma kapasitesiyle ticarette vazgeçilmeyen modeli Bongo, sıfır faiz fırsatıyla ticarette gücüne güç katmak isteyenlerin tercihi olmaya devam ediyor. 50 bin TL’ye yüzde 0 faiz ve 12 ay taksit seçeneği ile satışa sunulan Bongo, nisan ayında da KOBİ’lerin gözdesi olmayı hedefliyor.

Makyajlı 2021 KIA Cerato heyecanlandırdı

Türkiye’de henüz satışı olmayan 2021 Kia Cerato’nun makyajlı hali paylaşıldı. Makyajlı Cerato bu ay Şangay Otomobil Fuarı’nda kapsamlı olarak tanıtılacak. Yayımlanan görüntülere bakıldığında üçer parçalı LED’li çizgilere sahip gündüz farları ve kaputta ise Kia’nın yeni logosu dikkat çekiyor.

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