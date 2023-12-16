Kia’dan Aralık Ayına Özel Kampanya ve İndirimler

Anadolu Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Kia, aralık ayında araç sahibi olmak isteyenlere özel fırsatlar sunuyor. Marka, aralık ayı kampanyaları çerçevesinde tüm binek modellerinde sunduğu avantajlı fiyat kampanyaları ile yeni bir Kia sahibi olmak isteyenleri yetkili satıcılarına bekliyor.

Niro ve Sportage’da yüzde sıfır faiz fırsatı

Kia Aralık ayına özel olarak hazırladığı kampanyalar çerçevesinde C segmentinin iddialı SUV modelleri Niro ve amiral modeli Sportage’da 250 bin TL’ye 12 ay yüzde sıfır faiz fırsatı sunuyor.*

Farklı modellerde indirim fırsatları

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Kampanyalarla birlikte özel indirimler de açıklayan Kia bu aya özel olarak Sorento’da 200 bin TL, EV6’da 150 bin TL indirim fırsatı sunuyor. Sportage, XCeed, Ceed SW ve Stonic’de 100 bin TL, Niro EV’de 60 bin TL, Ceed HB ve Cerato’da 50 bin TL indirim uyguluyor.