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KIA, Malatya Cumhuriyet Ortaokulu’nu yeniledi

Sosyal sorumluluk anlamında eğitime odaklanan KIA Malatya’daki Cumhuriyet Ortaokulu’nun mevcut binasını tamamen yeniledi.

30 Eylül 2019 Pazartesi 11:16
KIA, Malatya Cumhuriyet Ortaokulu’nu yeniledi

Türkiye’de Anadolu Grubu çatısı altında otomobil severlerle buluşan KIA, sosyal sorumluluk anlamında eğitime odaklandı. Malatya’daki Cumhuriyet Ortaokulu’nun mevcut binasını tamamen yenileyen KIA, binayı da genişletti. Ayrıca okuldaki tüm mobilyalar, bilgisayarlar KIA tarafından değiştirilirken, okulun çevre düzenlemesi de gerçekleştirildi. 75 çocuğun eğitim öğrenim gördüğü okulda, 4 derslik, fen ve bilgisayar olmak üzere 2 laboratuvar bulunuyor. KIA Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Malatya Cumhuriyet Örnekköy Cumhuriyet Ortaokulu’nun yeniden yaptırılması konusunda KIA olarak 1 yıldan fazla süredir çalışıyorduk. Nihayet 2019-2020 eğitim-öğretim yılı itibarıyla çocuklar okullarına kavuştu. Biz KIA olarak böyle bir çalışmaya dahil olduğumuz için çok mutluyuz. Bundan sonraki dönemlerde de okulun ihtiyaçlarını takip edeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 11:16
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  3. otomobil
  4. KIA
  5. sosyal sorumluluk
  6. Cumhuriyet Ortaokulu
  7. KIA Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel

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