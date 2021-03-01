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Otomotiv Kia, kendini tamamen yeniliyor
Otomotiv

Kia, kendini tamamen yeniliyor

Kia, kurumsal dönüşüm yolculuğuyla ilham veren bir marka olmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 09:02:00 -
Kia, kendini tamamen yeniliyor

Bu kapsamda logo ve kurumsal kimliğini değiştiren marka, kullandığı ‘KIA Motors Corporation’ ismini de ‘Kia’ olarak değiştirdi. Markanın yeni sloganı ise ‘Movement that inspires/İlham veren hareket’ olarak açıklandı. Markanın globaldeki dönüşüm hareketi Kia Türkiye’de de başladı. Markanın kurumsal kimliği, web sitesi, sosyal medya hesapları başta olmak üzere tüm iletişim kanalları bu köklü değişimin bir parçası olarak yenilendi. Kia Yetkili Satıcı ve Servisleri de bu yıl içinde tamamen yenilenmeye başlıyor.

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