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Siyaset KHK'lı darbecileri boşver! Ekrem'in işten attıkları ne zaman dönecek?
Siyaset

KHK'lı darbecileri boşver! Ekrem'in işten attıkları ne zaman dönecek?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İktidara gelince KHK'lıları işlerine iade edeceğiz." sözüne karşın, kamuoyu, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile diğer CHP'li belediye başkanları tarafından işten atılan çalışanların işlerinin başına dönmesini bekliyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 23:57:00 - 2021-11-27 00:23:12
KHK'lı darbecileri boşver! Ekrem'in işten attıkları ne zaman dönecek?

 Yeniakit.com.tr 

Seçimler öncesinde, "Namus" sözü vermelerine rağmen binlerce çalışanı işinden eden CHP'li belediye başkanlarının sözlerini yemesinden utanmayan Kemal Kılıçdaroğlu, KHK'lı darbecileri savunarak, onları işlerine iade etme vaadi veriyor.

Namus sözlerini çiğneyip binlerce çalışanı işinden ettiler!

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2 yıl içerisinde yaklaşık 20 bine yakın kişiyi işten çıkarttı. Seçimler öncesinde "namus" sözü vererek kimseyi işten çıkartmayacaklarını vaat eden CHP'li belediye başkanları, bu sözlerini çiğnemekten de utanmayarak, haksızca işlerinden edilen çalışanların feryadına karşı kör, sağır, dilsiz kaldı.

Irkçı Tanju Özcan'ın işçi kıyımı!

Göçmen vatandaşlara yönelik son dönemde yaptığı ırkçı açıklamalarla kamuoyunun tepkisini çeken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da yüzlerce çalışanı hukuksuzca işlerinden kovmuştu. Öte yandan bir diğer CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise işten çıkarttığı yüzlerce çalışanın yerine PKK sevici HDP'lileri işe almıştı.

Bununla birlikte CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde de verilen "namus" sözü tutulmayarak, işçi kıyımları yapıldı.

KHL'lı darbecileri boşver! CHP'li başkanların işten attıkları ne zaman dönecek?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tüm bu işçi kıyımlarına karşın, iktidara gelince KHK'lı darbecileri işlerine iade edeceğini vaat ediyor. Kamuoyu ise, KHK'lı darbeciler yerine, CHP'li başkanlar tarafından hukuksuzca işten çıkartılan çalışanların işlerine dönmesini bekliyor.

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