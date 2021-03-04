KHK nedir? KHK nasıl çıkartılır?

Kanun Hükmünde Kararname türünden olan işlemler, devletin sosyal ve ekonomik gibi alanlara müdahalesi ihtiyacına yanıt vermek maksadıyla kararların hızlı alınmasını sağlamak amacıyla, önemli ve zorunlu hallerde başvurulan yürütmeyi güçlendiren ve ona en etkili düzenleme yetkisi veren işlemler olarak bilinmektedir. Peki, “KHK nasıl çıkartılır ve KHK nasıl yürürlüğe girer?” işte merak edilen soruların cevabı…

KHK nedir ve nasıl çıkartılır?

KHK, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarılan yetki yasasına dayanarak Bakanlar Kurulunca sosyal ve ekonomik alanlarda düzenleme yapmak maksadıyla düzenlenen kanunlardır. Kanun Hükmünde Kararnameler olağan ve olağanüstü olmak üzere iki farklı gruba ayrılır. Olağan Kanun Hükmünde Kararnameler, Bakanlar Kurulu tarafından düzenlenirken temel kişi hakları ve siyasi ödevleri hakkında kanun çıkarılamaz. Olağanüstü Kanun Hükmünde Kararnameler ise Cumhurbaşkanı başkanlığındaki Bakanlar Kurulu tarafından düzenlenirken TBMM’nin yetki kanunu vermesine gerek yoktur. Ayrıca olağanüstü Kanun Hükmünde Kararnameler çıkartılırken her alanda düzenleme yapılabilir.

KHK nasıl yürürlüğe girer?

KHK, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Bakanlar Kuruluna verilen bir yetki kanununa dayanılarak çıkartılır. KHK yani Kanun Hükmünde Kararnameler Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girer.