  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset KHK nedir? KHK nasıl çıkartılır?
Siyaset

KHK nedir? KHK nasıl çıkartılır?

Genellikle politikacılardan duyduğumuz KHK terimi, Kanun Hükmünde Kararname, kelimelerinin kısaltılmış halidir. Televizyon veya gazetelerden duyduğumuz KHK’nın ne olduğu neden çıkartıldığı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, KHK nedir? KHK nasıl çıkartılır?

Yeniakit Publisher
2021-03-04 13:32:00 -
KHK nedir? KHK nasıl çıkartılır?

Kanun Hükmünde Kararname türünden olan işlemler, devletin sosyal ve ekonomik gibi alanlara müdahalesi ihtiyacına yanıt vermek maksadıyla kararların hızlı alınmasını sağlamak amacıyla, önemli ve zorunlu hallerde başvurulan yürütmeyi güçlendiren ve ona en etkili düzenleme yetkisi veren işlemler olarak bilinmektedir. Peki, “KHK nasıl çıkartılır ve KHK nasıl yürürlüğe girer?” işte merak edilen soruların cevabı…

KHK nedir ve nasıl çıkartılır?

KHK, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarılan yetki yasasına dayanarak Bakanlar Kurulunca sosyal ve ekonomik alanlarda düzenleme yapmak maksadıyla düzenlenen kanunlardır. Kanun Hükmünde Kararnameler olağan ve olağanüstü olmak üzere iki farklı gruba ayrılır. Olağan Kanun Hükmünde Kararnameler, Bakanlar Kurulu tarafından düzenlenirken temel kişi hakları ve siyasi ödevleri hakkında kanun çıkarılamaz. Olağanüstü Kanun Hükmünde Kararnameler ise Cumhurbaşkanı başkanlığındaki Bakanlar Kurulu tarafından düzenlenirken TBMM’nin yetki kanunu vermesine gerek yoktur. Ayrıca olağanüstü Kanun Hükmünde Kararnameler çıkartılırken her alanda düzenleme yapılabilir.

KHK nasıl yürürlüğe girer?

KHK, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Bakanlar Kuruluna verilen bir yetki kanununa dayanılarak çıkartılır. KHK yani Kanun Hükmünde Kararnameler Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girer.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeni parti hamlesi! HDP kapatılırsa o partiye geçecekler
Gündem

Yeni parti hamlesi! HDP kapatılırsa o partiye geçecekler

Terör örgütü PKK'nın Meclis'teki uzantısı HDP'nin kapanması durumunda milletvekilleri Demokratik Bölgeler Partisi'ne geçecek.
Muharrem İnce partisinin sloganını açıkladı
Gündem

Muharrem İnce partisinin sloganını açıkladı

Katıldığı televizyon programında CHP'den ayrılan ve Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce, kuracağı partide ilk sloganlarının 'Mavi' o..
Alman uzmanın Türkiye sözleri sonrası Yunan tutuştu!
Gündem

Alman uzmanın Türkiye sözleri sonrası Yunan tutuştu!

Alman Uluslararası ve Güvenlik İşleri Enstitüsü'ne (SWP) bağlı Uygulamalı Türkiye Araştırmaları Merkezi'nin (CATS) başkanlığını yapan Günter..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay