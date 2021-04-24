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Gündem KHK ile ihraç edilen Prof. vatandaşa korku pompaladı: Hekimlerin hasta seçeceği günler kapıda!
Gündem

KHK ile ihraç edilen Prof. vatandaşa korku pompaladı: Hekimlerin hasta seçeceği günler kapıda!

KHK ile ihraç edilen akademisyenlerden Prof. Dr. Nilay Etiler, Koronavirüs Bilim Kurulu'nu hedef alarak, tam kapanma çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-04-24 03:34:00 -
KHK ile ihraç edilen Prof. vatandaşa korku pompaladı: Hekimlerin hasta seçeceği günler kapıda!

 Yeniakit.com.tr 

AK Parti iktidarına kinlerinden dolayı, muhalefet etmek açıklamada bulunan bilim insanları, vatandaşların psikolojisini olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

'Bilimsel bir kritere dayanmayan açılma yapıldı'

Pandemi sürecinde farklı ağızlardan, farklı şekilde yapılan yorumlar, vatandaşların kafasını karıştırırken, bu bilim insanlarından birisi de KHK ile ihraç edilen Prof. Dr. Nilay Etiler oldu. Birgün paçavrasına konuşan Prof. Etiler, Koronavirüs Bilim Kurulu'nu hedef aldı:

"Varyant virüsler her geçen gün artıyor. Hem daha bulaşıcılar hem de daha uzun süre bulaşıcılığa sebep oluyorlar. Ama onun dışında hastalığın nasıl yayıldığını hatırlarsak, kişiden kişiye temasla yayılıyor. Virüsün çok hızlı bir tırmanışa geçmesi 1 Mart'taki açılmadan sonra gerçekleşti. Herhangi bir şekilde bilimsel bir kritere dayanmadan yapılan açılma sonrasında çok ciddi bir vaka artışı olduğunu görüyoruz."

'Hekimler hasta seçecek'

Felaket senaryoları yazarak ifadeleri ile kamuoyuna korku pompalayan Prof. Etiler, "Türkiye'de şu ana kadar 4 milyondan fazla vaka bildirildi. Vaka sayısı daha da artacak. Vaka sayısı arttığı zaman ölümler artacak. Yoğun bakım yatak doluluk oranı zaten yüzde 70'e dayandı. Hekimlerin hasta seçeceği günler kapıda." diye konuştu.

'Tam kapanma şart'

KHK ile görevinden ihraç edilen Prof. Etiler, sözlerini 'tam kapanma' çağrısıyla tamamladı:

"Derhal toplumsal hareketliliğin minimuma indirilmesi gerekiyor. Ki bu minimuma indirme en az iki hafta, mümkünse de bir aya tam kapanma diye adlandırdığımız, bütün toplumun temel ihtiyaçları dışındaki üretimin durdurulması şeklinde önerimiz var."

 

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