KHK ile atılanlara mazbata verilmedi

RESUL EKREM ŞAHAN / ANKARA

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilen adaylara mazbata verilmemesine karar vermesi tartışmalara neden olurken, hukukçular konuyu Akit’e değerlendirdi...

Avukat Bülent Demir, “KHK ile memuriyet görevi sona erdirilen kişilerin belediye başkanlığı yapması hukuken uygun değil. YSK sonuçta en yüksek dereceli bir mahkeme ve verilen kararda bir mahkeme kararı. Burada hangi partiden olduğu asla önemli değil” dedi. Avukat Hasan İlter ise, “YSK’nın kararı yerinde. Çünkü daha önce KHK ile memuriyetliklerine son verilmişse belediye başkanı olmaması için doğru karar verilmiş. Bu duruma parti bazında bakmanın kimseye faydası olmaz. A partisi, B partisi fark etmez. Ortada suç varsa gereği yapılmalıdır” dedi.

KHK’lı belediye başkan adayları

HDP’nin Diyarbakır’da en güçlü olduğu Bağlar Belediye Başkanlığı seçiminde en yüksek oyu alan Zeyyat Ceylan, öğretmen olarak görev yaparken çıkarılan KHK ile ihraç edilmişti. Ayrıca Van Tuşba’da seçimi önde tamamlayan Yılmaz Berki, Edremit’te Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Çaldıran’da Leyla Atsak’ın KHK ile ihraç edildiği ortaya çıktı. Sayyiğit’ın yerine AK Parti adayı İsmail Say, Berki’nin yerine AK Parti adayı Salih Akman ve Atsak’ın yerine AK PartiliŞefik Ensari’ye mazbata verilecek.