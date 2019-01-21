Khimki'de Bartzokas dönemi sona erdi



İSTANBUL (AA) - Rusya'nın Khimki Basketbol Takımı'nda başantrenör Georgios Bartzokas ile yollar ayrıldı. Khimki Kulübü, alınan kötü sonuçlar nedeniyle 53 yaşındaki Yunan başantrenör Bartzokas'ın görevine son verildiğini duyurdu. Olympiakos ile 2013'te THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadıktan sonra Lokomotiv Kuban ve Barcelona'yı çalıştıran Bartzokas, 2017'de Khimki'nin başına geçmişti. THY Avrupa Ligi'nde bu sezon 7 galibiyet, 12 mağlubiyet yaşayan Khimki, 13. sırada bulunuyor.

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