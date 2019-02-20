Khedira bir ay yok - Juventus forması giyen Alman futbolcu Khedira'nın kalbinde ritim bozukluğu tespit edildi

ANKARA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, orta saha oyuncusu Sami Khedira'nın rahatsızlığı sebebiyle sahalardan bir ay uzak kalacağını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağlık kontrolü sonucu Khedira'nın kalbinde ritim bozukluğu tespit edildi. 31 yaşındaki Alman milli futbolcunun sağlığına kavuşmasının bir ayı bulacağı belirtildi. Bu sezon sakatlıklardan ötürü 13 maç kaçıran Khedira, oynadığı 15 karşılaşmada 2 gol kaydetti.

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