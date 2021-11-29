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Ekonomi KHAS öğretim üyesi alacak
Ekonomi

KHAS öğretim üyesi alacak

Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi’nde belirtilen kriterleri sağlamak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak “Öğretim Üyeleri” alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 14:48:00 -
KHAS öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvurular online olarak üniversitemiz web sayfasından https://ikakademikbasvuru.khas.edu.tr/ linkinden kabul edilecektir. Başvuran adayların ayrıca Akademik Etkinlik Puanları Tablosu (Ek1) linki üzerinden online Akademik Etkinlik Puan Tablosunu da doldurmaları gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ve eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvurular 29.11.2021 tarihinden itibaren 15 gün süre ile kabul edilecek.

Online başvuru sırasında sisteme yüklenmesi istenen evraklar aşağıda listelenmiştir:

1. Özgeçmiş (YÖK formatlı),

2. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

3. Adayların KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi kapsamında hazırladıkları bilimsel dosyaları,

4. Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge,

5. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

6. Kimlik belgesi,

7. 1 adet fotoğraf.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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