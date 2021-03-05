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Spor Khabib'e Fenerbahçe ve Milan'dan teklif
Spor

Khabib'e Fenerbahçe ve Milan'dan teklif

Eski UFC dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov futbolcu olmak istediğini, kendisine Fenerbahçe ve Milan'dan teklif geldiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 08:23:00 -
Khabib'e Fenerbahçe ve Milan'dan teklif

UFC dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov, ringlerden emekli olmasının ardından futbolcu olarak yeni bir kariyer yapmak istediğini belirtti. Futbola olan merakı ile bilinen Khabib, katıldığı bir Youtube programında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Bir süre önce futbolcu olmak için birçok isimle konuştuğunu söyleyen Nurmagomedov, "Profesyonel futbol oynamak benim çocukluk hayalim. Futbol, sporların kralıdır. Bunun için kimlerle konuşmadım ki! UEFA Başkanı Ceferin, PSG'nin sahibi Al Khaelifi ve hatta Ronaldo ile konuştum." ifadelerini kullanmıştı.

3 kulübün kendisine teklif yaptığını söyleyen 32 yaşındaki sporcu, "Dürüst olmak gerekirse, farklı bir şey denemek istedim. Birleşik Arap Emirlikleri'nde Al-Wasl'dan teklif aldım. Sonra Fenerbahçe bana teklif yaptı, Zlatan Ibrahimovic de Milan'a davet etti." dedi.

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