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Dünya Khabib'den Filistin'e destek mesajı
Dünya

Khabib'den Filistin'e destek mesajı

Yeniakit Publisher
2023-10-17 09:51:00 -
Khabib'den Filistin'e destek mesajı

Dünyaca ünlü Dağıstanlı sporcu Khabib Nurmagomedov, "Filistinliler, Allah sizinle olduğu sürece sayıların hiçbir önemi yoktur." dedi.

Karma dövüş sanatlarının ilk Müslüman şampiyonu unvanına sahip Dağıstanlı sporcu Khabib Nurmagomedov, İsrail ordusunun saldırıları altındaki Filistin için dayanışma mesajı verdi.

Dövüş sporlarının ilk Müslüman şampiyonu unvanına sahip olan ve geçen yıl kariyerini noktaladığını duyuran Nurmagomedov, sosyal medya hesabından, şu ifadeleri paylaştı:

"Filistinliler, Allah sizinle olduğu sürece sayıların hiçbir önemi yoktur."

 
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