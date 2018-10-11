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Khabib sakat bıraktı! McGregor 1 aylık rapor aldı

Müslüman boksör Khabib Nurmagomedov'un perişan ettiği Conor McGregor, yaklaşık 1 ay karma dövüş müsabakalarından uzak kalacak.

11 Ekim 2018 Perşembe 13:33

Müslüman boksör Khabib Nurmagomedov’un ağır hasarlı bıraktığı İrlandalı boksör Conor McGregorUFC tarafından 1 ay zorunlu istirahate ayrıldı.

1 ay zorunlu olarak dinlenecek

Karma dövüş sanatları hafif sıklet unvan maçında Khabib Nurmagomedov'un ağır üstünlük kurduğu İrlandalı Conor McGregor'a 1 ay zorunlu istirahat verildi. UFC yönetimi tarafından yapılan açıklamada, McGregor'un ilgili sağlık kriterlerini henüz karşılayamadığı belirtildi.

McGregor'un ayrıca tam anlamıyla iyileşme sürecini atlatana kadar dövüşmesi yasaklandı. İrlandalı dövüşçü, 28 Ekim 2018 tarihinden sonra yapılacak maçlarda ringe çıkabilecek.

Öte yandan maçın ardından Conor McGregorun ekibinin üzerine atlayarak arbede çıkaran Khabib Nurmagomedov'a 250 bin pound para cezası verilmesi gündemde.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 13:33
  1. Khabib Nurmagomedov
  2. Conor McGregor
  3. UFC
  4. kafes dövüşü
  5. Sağlık raporu
  6. dövüş sporu

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