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Khabib Nurmagomedov'den Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı

Avar asıllı Dağıstanlı karma dövüş sporcusu Khabib, beIN SPORTS'a Türkiye ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

31 Ekim 2018 Çarşamba 20:55
Khabib Nurmagomedov'den Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı

Türkiye ve Türk insanıyla olan bağının Müslümanlık'tan kaynaklandığını söyleyen şampiyon dövüşçünün açıklamaları şu şekilde:

"Conor maçından sonra ben kötü bir şey yapmadım. Gururumu korudum, dinimi korudum, ailemi korudum. Ben yanlış yapmadım. Beni cezalandırmak istiyorlarsa dövüşten elde ettiğim tüm parayı alabilirler. Benim için fark etmez. Ben erkek gibi gerekeni yaptım."

"FLOYD MAYWEATHER İLE İKİ MAÇ YAPALIM"

"Floyd Mayweather ile dövüşüm zevkli olur. Tüm zamanların en iyi boksörü. Seyircilerin ilgi göstereceğine eminim. 2 ayrı dövüş için anlaşırız. İlk dövüşü boks kurallarına göre ringde, diğerini kafeste yaparız. Böylece daha adil olur."

GALATASARAY İLE İLİŞKİSİ

"Mahaçkale'ye taşınırken kolejde bir şampiyona düzenleniyordu. Orada takımım 2. oldu. Ödül olarak Galatasaray forması verildi. Ben de o formayı büyük bir zevkle giydim. Hala zevkle giyiyorum. Conor maçı sonrası Galatasaray beni sosyal medyadan tebrik etti. Çok mutlu oldum."

"ALDIĞIM DESTEĞİN SEBEBİ HEPİMİZİN MÜSLÜMAN OLMASI"

"Türk taraftarlara tüm destekleri için teşekkür ediyorum. Maçlarımı izlediklerini biliyorum. Bunun ilk nedeni hepimizin Müslüman olması. Allah, 'Türkler kendi aralarında, Araplar kendi aralarında kardeştir' demiyor. Müminler kardeştir diyor. O yüzden Türkiye'den çok destek görüyorum. Herkese destekleri için teşekkür ediyorum."

"BAŞKAN ERDOĞAN İLE TÜRKÇE KONUŞACAĞIM"

"Türkiye ile ilişkilerimi geliştireceğim. Türkçe öğreneceğim. Buraya tekrar geleceğim. Başkan Erdoğan ile tanışacağım. Onunla antrenman yapacağım, onunla Türkçe konuşacağım."

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 20:55
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