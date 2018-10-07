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Khabib Nurmagomedov, McGregor'u 4 rauntta devirdi!

UFC'nin 229. etkinliği kapsamında İrlandalı Conor McGregor ile ringe çıkan Rus boksör Khabib Nurmagomedov, rakibini 4'üncü rauntta devirerek yenilmezlik serisini sürdürdü.

07 Ekim 2018 Pazar 14:22
Khabib Nurmagomedov, McGregor'u 4 rauntta devirdi!

UFC hafif sıklet maçında Khabib Nurmagomedov, Conor McGregor'u 4. raund sonunda devirdi ve kemerini korudu

UFC hafif sıklet unvan maçında İrlandalı Conor McGregor ve Rus Khabib Nurmagomedov, UFC'nin 229. etkinliği çerçevesinde Las Vegas'ta bulunan T-Mobile Arena'da karşı karşıya geldi.

Günlerdir heyecanla beklenen karşılaşmada, Khabib Nurmagomedov rakibi Conor McGregor'u 4. raundda devirdi.

UFC kariyerinin 27. maçına çıkan Khabib Nurmagomedov, çıktığı tüm maçları kazanmayı başardı.

Maç sonrası olaylar çıktı

Maç sonrası ringin dışına atlayan Nurmagomedov, rakibi McGergor'un ekibine saldırdı. Büyüyen olaylara salonda bulunan güvenlik görevlileri ve Las Vegas polisi müdahale etti.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 14:22
  1. Khabib Nurmagomedov
  2. Conor McGregor
  3. UFC hafif siklet maçı

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