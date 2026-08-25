KGTÜ'nün tercih edilirliği artıyor: 2026 YKS'de doluluk yüzde 92.71

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (KGTÜ), 2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre yüzde 92,71 toplam doluluk oranına ulaşarak öğrencilerin ve ailelerinin tercih ettiği yükseköğretim kurumları arasındaki yerini güçlendirdi.Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi; tarım ve gıda alanındaki uzmanlaşmış yapısının yanı sıra mühendislik, bilişim, işletme, psikoloji, iç mimarlık ve uluslararası ticaret gibi farklı disiplinlerde sunduğu eğitim imkânlarıyla öğrencilerine çok yönlü bir üniversite deneyimi sunuyor.

"BU SONUÇ GÜVENİN GÖSTERGESİ"

2026 YKS sonuçlarının KGTÜ açısından önemli bir gösterge olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Erol Turan, elde edilen yüzde 92,71'lik doluluk oranının üniversitenin eğitim anlayışına ve gelecek vizyonuna duyulan güvenin önemli bir göstergesi olduğunu ifade etti.Rektör Prof. Dr. Erol Turan değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:“2026 YKS yerleştirme sonuçlarında Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi olarak yüzde 92,71 doluluk oranına ulaşmış olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu sonucu yalnızca bir doluluk oranı olarak değil, öğrencilerimizin ve ailelerinin üniversitemize, eğitim modelimize ve gelecek vizyonumuza duyduğu güvenin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz.KGTÜ olarak öğrencilerimizi yalnızca mezun etmeyi değil, onları geleceğin dünyasına ve iş hayatına hazırlamayı hedefliyoruz. Bu nedenle eğitim anlayışımızı teorik bilginin yanında uygulama, proje, sektör deneyimi, girişimcilik, dijital teknolojiler ve uluslararasılaşma üzerine inşa ediyoruz.Tarım ve gıda alanındaki uzmanlaşmış kimliğimizi korurken; yapay zekâ, dijital dönüşüm, bilişim, mühendislik, işletme, psikoloji ve diğer disiplinlerde de öğrencilerimize güçlü bir eğitim ortamı sunuyoruz. Özellikle tarım ve gıda sektörünün geleceğinde yapay zekâ, biyoteknoloji, dijital teknolojiler, sürdürülebilirlik ve veri temelli üretim sistemlerinin belirleyici olacağına inanıyoruz. Öğrencilerimizi bu dönüşümün yalnızca takipçisi değil, aktörü olacak şekilde yetiştirmeyi amaçlıyoruz.Üniversitemizin uygulamalı eğitim yaklaşımını daha da güçlendiriyoruz. Öğrencilerimizin üniversitede öğrendikleri bilgileri sektörle buluşturmalarını, gerçek problemlere çözüm üretmelerini ve mezuniyet öncesinde iş dünyasını deneyimlemelerini önemsiyoruz. Bu doğrultuda sektör iş birliklerimizi ve uygulamalı eğitim modellerimizi geliştirmeye devam edeceğiz.Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi olarak hedefimiz yalnızca doluluk oranlarımızı artırmak değil; tercih eden öğrencilerimizin doğru bir üniversite seçimi yaptıklarını eğitim hayatları boyunca onlara hissettirmek ve mezun olduklarında güçlü bir mesleki donanıma sahip olmalarını sağlamaktır.2026 YKS sonucunda Konya Gıda ve Tarım Üniversitesini tercih ederek ailemize katılan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Öğrencilerimize üniversitemizde geçirecekleri eğitim hayatları boyunca başarılar diliyor; KGTÜ'nün onların akademik, mesleki ve kişisel gelişimlerine önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Öğrencilerimizin ailelerine de üniversitemize duydukları güven için teşekkür ediyorum.”