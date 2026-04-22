  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gündem KGM’den iddialara net cevap! Ankara Çevre Yolu ücretli mi oluyor?
Gündem

KGM'den iddialara net cevap! Ankara Çevre Yolu ücretli mi oluyor?

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
KGM’den iddialara net cevap! Ankara Çevre Yolu ücretli mi oluyor?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Ankara Çevre Yolu’nun ücretli hale getirileceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Ankara Çevre Yolu’yla ilgili sosyal medyada yayılan “ücretli olacak” iddiasına Karayolları Genel Müdürlüğü’nden açıklama geldi

 

KGM tarafından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan ’Ankara Çevre Yolu’nun ücretli hale getirileceği’ yönündeki iddialar asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde Ankara Çevre Yolu’nun ücretli hale getirilmesine yönelik herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Vatandaşlarımıza yıllardır kesintisiz ve ücretsiz ulaşım imkanı sağlayan KGM tarafından işletilen çevre yolları, kamu hizmeti anlayışı gereği aynı statüde hizmet vermeye devam etmektedir. Kasıtlı olarak eksik ve yanıltıcı içeriklerle oluşturulan ve huzursuzluğa yol açarak kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan bu tür yanıltıcı bilgilere itibar edilmemesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Bakan Uraloğlu, Karayolları 76. Geleneksel Bölge Müdürleri Toplantısı’nda konuştu: Bölünmüş yolda hedef 38 bin kilometre!

Gündem

Bakan Uraloğlu, Karayolları 76. Geleneksel Bölge Müdürleri Toplantısı’nda konuştu: Bölünmüş yolda hedef 38 bin kilometre!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23