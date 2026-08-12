KGM uyardı: TEM Otoyolunu kullananlar dikkat!

Hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek, hangi yollarda ulaşım kontrollü olarak sağlanacak? 12 Ağustos’ta hangi yollar kapalı olacak? Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) açıkladı. İşte ayrıntılar…

İşte yurt genelinde yol durumu:

TEM Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı -Dilovası Kavşağı arası, Kuzey Taşıma yolunda (İstanbul istikameti) üstyapı onarım çalışmaları yapılacaktır. Çalışmalar 12.08.2026 Çarşamba günü saat 08:00'da başlayacak olup,7/24 gün/saat esasına göre yürütülecektir. TEM Otoyolunda İstanbul istikametine giden trafik, TEM Doğu İzmit Kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit Kavşağından alternatif güzergâhları kullanabilecekler.

İzmir Çevre Otoyolu Gaziemir Köprüsü Çeşme istikameti 2-3.km.leri arasında 11.08.2026-12.08.2026 tarihleri arasında hasarlı derzlerin yenilenmesi çalışması yapılacağından sol ve orta şerit trafiğe kapatılacak olup trafik akışı sağ ve emniyet şeridinden sağlanmaktadır.

Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dâhil) Otoyolu'nun O-5/08 Km:07 ile O-5/08 Km:09 kontrol kesim numaraları (Proje Km:73+300 – 75+150) arasında şev bakım ve onarım çalışması yapılması planlanmaktadır. Söz konusu çalışmalar kapsamında İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılacak olup trafik akışı sol ve orta şeritlerden sağlanacaktır. Çalışmalar 11.08.2026 -17.08.2026 tarihleri arasında yapılacaktır.

Ankara çevre yolu ile Kırıkkale il sınırı arası 200-14 no'lu yol Ankara-Kırıkkale il sınırı ile Kırıkkale-Yozgat il sınırı arasında kalan yol güzergahlarında Fiber Optik Kablo altyapısı tesis etmek amacı ile çalışma yapılacaktır.Karayolları kamulaştırma sahası içerisinde kalacak olan çalışmalara 12.08..2026 tarihinde başlanacaktır.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 35-39.km.leri arasında (Bakacakkadı mevki) toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı çalışmalarına başlandığından bölünmüş yolun Zonguldak istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Artvin-Erzurum yolunun 0-37.km.leri arasında bulunan 20 adet tünel ve güzergahında yapılacak olan drenaj sistemleri ile bordür dipleri temizlik çalışması nedeniyle 10.08.2026-21.08.2026 tarihleri arası, 08:00-17:30 saatleri aralığında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Afyonkarahisar Çevre Yolu Otogar Kavşağında yapımı devam eden Yeni Nesil Akıllı Kavşak (CFI) çalışmaları nedeniyle 10/08/2026-14/08/2026 tarihleri arasında üstyapı çalışmaları yapılacaktır. Bu yolu kullanacak sürücülerin Erkmen Kavşağı ve Eskişehir Yolu Köprülü Kavşağı güzergahlarını kullanması gerekmektedir.

Uluborlu-Senirkent-Yalvaç yolunun 38-61.km.leri arasında asfalt sathi kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Elazığ - Malatya yolunun 8-11.km.leri arasında üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Kayseri-Nevşehir yolunun 64-66.km.leri arasında yol yapım çalışması olduğundan dolayı ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.