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Yerel KGM sürücüleri uyardı: Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatıldı
Yerel

KGM sürücüleri uyardı: Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatıldı

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KGM sürücüleri uyardı: Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatıldı

Karayolları Genel Müdürlüğünden (KGM) yapılan açıklamada, “Ankara-Konya yolunun 34-37.km.leri arasında (Emirler) yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır.” denildi.

Hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek, hangi yollarda ulaşım kontrollü olarak sağlanacak? 30 Eylül’de hangi yollar kapalı olacak? Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) açıkladı. İşte ayrıntılar…

İşte yurt genelinde yol durumu:

Aydın-Denizli Otoyolunun 0-1.km.leri arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Aydın istikametinde sağ ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Niğde-Pozantı Otoyolunun 3-8.km.leri arasında üstyapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanmaktadır.

Ankara-Konya yolunun 34-37.km.leri arasında (Emirler) yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

İnegöl-Bozüyük yolunun 31-34.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Adapazarı-Karasu yolunun 6-8.km.leri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Karabük-Araç yolunun 2-4.km.leri arasında (Sanayi Kavşağı) kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Karabük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Çorum-Merzifon yolunun 57.km.sinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Malatya-Elazığ yolunun 68-69.km.leri arasındaki Handere-2 Köprüsünde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Seydişehir-Akseki yolunun 30-33.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

İyidere-Rize-Pazar yolunun 0-56.km.leri arasında yatay işaretleme (yol çizgisi) çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

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