KGF “bölge temsilcilikleri” kuracak

Türkiye’de bugüne kadar 708 bin işletmeye 362 milyar liralık kredi kullandıran Kredi Garanti Fonu (KGF), “bölge temsilcilikleri” kurmak için harekete geçti. Ekonomik büyümeye katkısıyla adından söz ettiren KGF, bugüne kadar 708 bin işletmeye 362 milyar liralık kredi kullandırdı. Bir süredir özellikle bölge bazlı çalışmalarını yoğunlaştıran fon, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde “KGF bölge temsilcilikleri” kurmak için düğmeye bastı. Kurulacak temsilcilik sayısı ve yerler, kurumun çalışmaları ışığında son şeklini alacak. Reel sektör ve bankacılık sektörüyle sahada iletişimi hızlandırmak amacıyla kurulacak temsilcilikler, objektif ve şeffaf değerlendirme süreçlerini sağlamlaştırmak, reel sektörün ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve ülkenin bölgeler bazında değişen ihtiyaç ve dinamiklerine uygun ürünler geliştirmek amacıyla çalışacak. Kurum, işletmelerin başvurularını genel müdürlük binasında yer alan birimler aracılığıyla sonuçlandırıyor.