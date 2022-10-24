  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kezban Teyze'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua
Gündem

Kezban Teyze'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ummadığı bir işinin hal olunduğunu belirten Kezban Teyze, dua etti.

Yeniakit Publisher
2022-10-24 20:20:00 -
Kezban Teyze'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, geçtiğimiz günlerde Kezban Yağız adlı bir vatandaşa ziyarette bulundu.

Ziyareti sırasında Kezban Teyze'nin evine misafir olan Açıkgöz, minnetle karşılandı.

Kezban Teyze'nin burada ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisi ve minneti yürekleri ısıttı.

Ummadığı bir iş için talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a illeteceğini söylediğinde çevresinde bunun imkansız olacağı tepkileriyle karşılatığını belirten Kezban Teyze, mesele ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilgilendiğini söyleyip, dakikalarca dua etti.

"Seherlerde, secdelerde hiç durmadan dua ederim"

Kezban Teyze, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgisini, "Kimse kalmasa ben oyumu yine ona veririm ben geceleri çok yatmam. Ona seherlerde, secdelerde hiç durmadan dua ederim.

Çok görmeyi isterim ama nerede görüşeceğiz? Onun işi çok, benim halim malum.

"Senin yolunda gidene, Erdoğan'a..."

Ben ona her gün diyorum Allah'ım, Ehl-İman hep onu da bizleri de sizleri de hepimizi katıyorum.

Allahım bizi sensiz, dinsiz, Resulsuz bırakma diyorum, güzel ahlaksız bırakma diyorum. Ahlakımızı güzelleştir, senin yolunda gidene, Erdoğan'a ve onun gibi has kulların ömrüne bereket ver." ifadeleriyle dile getirdi.

Merkez Bankası'nın 10. faiz kararı bugün açıklanacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti, ekonomistler de aynı düşüncede
Merkez Bankası'nın 10. faiz kararı bugün açıklanacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti, ekonomistler de aynı düşüncede

Gündem

Merkez Bankası'nın 10. faiz kararı bugün açıklanacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti, ekonomistler de aynı düşüncede

İlham Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şaşırtan performans
İlham Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şaşırtan performans

Siyaset

İlham Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şaşırtan performans

Erdoğan'dan 'füze' açıklaması
Erdoğan'dan 'füze' açıklaması

Gündem

Erdoğan'dan 'füze' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere kripto para uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere kripto para uyarısı

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere kripto para uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Macron'a bunun hesabını sordular
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Macron'a bunun hesabını sordular

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Macron'a bunun hesabını sordular

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Binali Yıldırım'a ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Binali Yıldırım'a ziyaret

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Binali Yıldırım'a ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu imkanlar Türkiye'ye altın tepsi içinde sunulmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu imkanlar Türkiye'ye altın tepsi içinde sunulmadı

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu imkanlar Türkiye'ye altın tepsi içinde sunulmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa bu kışı nasıl geçireceğiz endişesi taşıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa bu kışı nasıl geçireceğiz endişesi taşıyor

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa bu kışı nasıl geçireceğiz endişesi taşıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faiz lobileri çökmeye başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faiz lobileri çökmeye başladı

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faiz lobileri çökmeye başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATAK pilotlarını selamladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATAK pilotlarını selamladı

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATAK pilotlarını selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da gençlerle buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da gençlerle buluştu

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da gençlerle buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu! İlk oyunuzu kime verdiniz?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu! İlk oyunuzu kime verdiniz?

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu! İlk oyunuzu kime verdiniz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu! İlk oyunuzu kime verdiniz?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu! İlk oyunuzu kime verdiniz?

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu! İlk oyunuzu kime verdiniz?

{relation id:1700535 slug:'merkez-bankasinin-10-faiz-karari-bugun-aciklanacak-cumhurbaskani-erdogan-sinyali-vermisti-ekonomistler-de-ayni-dusuncede'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23