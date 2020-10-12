Keykubadiye Sarayı’nda kazılar yıl boyu sürecek
Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubad tarafından 1220’li yıllarda Kayseri’de yaptırılan ve Anadolu’yu istila eden Moğollarca yıkılan Keykubadiye Sarayı’nda kazı çalışmalarının 12 aya çıkarılması için çalışmalar sürdürülüyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Kültür Turizm Müdürü Şükrü Dursun ile Keykubadiye Sarayı’nda yürütülen kazı çalışmalarını inceledi. Kayseri’nin dört bir tarafında Selçuklu dönemine ait önemli eserler olduğuna dikkati çeken Büyükkılıç, “Kazı heyetimiz senede yaklaşık 3 ay çalışıyor. 6 senedir bu çalışma sürüyor. Kültür Bakanlığımızla yaptığımız görüşmeler sonrasında değerli kültür müdürümüzle inşallah bu kazı süresini 12 aya çıkarma yönünde gayret içinde olacağız” ifadelerini kullandı.