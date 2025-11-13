Kevin Rodrigues’in golü dünyayı salladı! Puskas Ödülü yolunda büyük onur

  • İSTANBUL
Kasımpaşa’nın Portekizli yıldızı Kevin Rodrigues’in Çaykur Rizespor ağlarına gönderdiği nefes kesen gol, FIFA tarafından Puskas Ödülü’ne aday gösterildi. Rodrigues’in bu muhteşem golü, sezonun en estetik vuruşlarından biri olarak futbolseverlerin gündemine oturdu.

FIFA, erkek ve kadın futbolunda 2025 yılının en iyi golleri için verilecek Puskas ve Marta ödüllerinin adaylarını açıkladı.

Kevin Rodrigues'in Süper Lig'de 9 Şubat'ta oynanan Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçında ceza sahası dışından attığı gol, FIFA Puskas Ödülü'ne aday gösterildi.

Rodrigues'in yanı sıra Lamine Yamal (Barcelona), Alerrandro (Vitoria), Alessandro Deiola (Cagliari), Pedro de la Vega (Seattle Sounders), Santiago Montiel (Independiente), Amr Nasser (Pharco), Carlos Orrantia (Atlas), Lucas Ribeiro (Mamelodi Sundowns), Declan Rice (Arsenal) ve Rizky Ridho (Persija Jakarta) Puskas Ödülü'nün adayları arasına girdi.

Kadın futbolculara verilen Marta ödüllüne ise Jordyn Bugg (Seattle Reign), Mariona Caldentey (Arsenal), Ashley Cheatley (Brentford), Kyra Cooney-Cross (Avustralya Milli Takımı), Jon Ryong-jong (Kuzey Kore Milli Takımı), Marta (Orlando Pride), Vivianne Miedema (Hollanda Milli Takımı), Kishi Nunez (Arjantin Milli Takımı), Lizbeth Ovalle (Tigres), Ally Sentnor (ABD Milli Takımı) ve Khadija Shaw (Manchester City) aday gösterildi.

