Kevin Durant, NBA sezonunun kalanında forma giymeyecek

İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) geçen yıl aşil tendonundan sakatlanan Brooklyn Nets'in yıldız oyuncusu Kevin Durant, sezonun kalanında forma giymeyeceğini açıkladı.

Durant, ABD basınına yaptığı açıklamada, rutin çalışmalara başladığını belirterek, "Ciddi bir sakatlıktan sonra kendimi yeniden bir basketbolcu gibi hissedebiliyorum. Geçen yılki planlamamıza sadık kalacağım. Yeni sezonu beklemek, benim için daha iyi olacak. Gelecek ayki yoğun maç temposunu kaldırabileceğimi düşünmüyorum. Bu yüzden sezonun kalanında oynamayacağım." ifadelerini kullandı.

Mart ayında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 31 yaşındaki Durant, hastalığı atlattığını ve sağlığının iyi olduğunu da belirtti.

Geçen yıl haziran ayında Golden State Warriors forması giyerken Toronto Raptors'a karşı oynanan NBA final serisi 5. maçında sakatlanan Durant'in aşil tendonu kopmuştu.

Salgın nedeniyle martta ara verilen NBA'in 31 Temmuz'da yeniden başlayacağı duyurulmuştu.

