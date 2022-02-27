Kettle (Su ısıtıcısı) nasıl temizlenir? Sirke, Limon tuzu, karbonat ile kettle temizleme

Mutfakta en sık kullanılan aletlerden biri olan su ısıtıcının kireçten arındırılması hem uzun kullanımı hem de kirecin yiyecek ve içeceklerinize karışmaması için önemlidir. Besinlerinize karışan kireç kötü bir tat bırakacaktır. Bunu engellemek için su ısıtıcınızı düzenli olarak temizleyin.

Su ısıtıcısı nasıl temizlenir? Kettle kirecinden kurtulun

Mutfağın vazgeçilmezlerinden olan kettle, çay ve kahve zevkini oldukça pratik hale getirse de kettle kireci temizleme gibi can sıkıcı bir işlemi de beraberinde getirmektedir. Su ısıtıcısı çok sık kullanıldığından suyun içerisinde bulunan mineraller, zamanla ısıtıcının iç yüzeyinde, filtresinde ve rezistansında kireç kaplı bir görünüm oluşturmaya başlar. Su ısıtıcısının içinde biriken kireç, kaynayan su ile birlikte içeceklere karışabilir. Bu durum sağlıklı olmadığı gibi içeceklerinizin tadını da bozacaktır. Aynı zamanda rezistansı kaplayan kireç, kettle veya çaycınızın daha kolay bozulmasına yol açabilir.

Kettle içindeki kireç nasıl temizlenir?

Kettle nasıl temizlenir diye düşünüyor ve kettle kireci temizleme işlemi için kullanabileceğiniz yöntemleri merak ediyorsanız işte, pratik seçenekler: Vereceğimiz tariflerle aslında bu kadar kolay

Limon ile kettle nasıl temizlenir?

Kettle içindeki kireçten kurtulmak, limon ile oldukça kolay! İhtiyacınız olan tek şey bir adet limon ve su.

Bir limonun suyu ve bir bardak suyu kettle içerisine koyun ve beklemeye bırakın. Yaklaşık yarım saat bekledikten sonra bir bardak daha su ekleyerek karışımı kaynamaya bırakın. Kaynayan limonlu suyu, soğuyana kadar bekletin ve dökün. Limonlu su, kettle’daki kirecin temizliği için etkili bir yardımcıdır. Son olarak iyice duruladığınızdan emin olun.

Limon Tuzu ile Kettle (Su ısıtıcısı) nasıl temizlenir?

Limon tuzu ile kireç nasıl çözülür, öğrenmek istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Bu işlemi, sadece kettle kireci temizleme işlemi için değil çaycı ve çaydanlığınız için de kolaylıkla uygulayabilirsiniz.

Çaydanlık veya kettle içerisine kireçli alanı kaplayacak kadar limon tuzu koyun. En az yarısını dolduracak kadar su ekleyin. Kettle içindeki kireç çok fazla yayılmışsa daha fazla su ekleyerek karışımın kireçli alanlarla temas etmesini sağlayabilirsiniz. Kettle ya da çaycı kullanıyorsanız, kaynayana kadar çalıştırın ve bekletin. Bu yöntemi çaydanlık için uyguluyorsanız, yarım saat veya kireçler çözülünceye kadar ocakta kaynatın. Soğumaya başlayınca gerekirse bir fırça yardımıyla çaycının içini temizleyin. Soğuk su ile durulayın ve dilediğinizde yeniden kullanmaya başlayın.

Karbonatla kettle temizleme



Kettle kireci nasıl temizlenir? Karbonat kireci temizleme için sıklıkla kullanılan doğal yöntemlerden biridir.

Bir tatlı kaşığı karbonatı su ile karıştırın ve su ısıtıcısında kaynatın. 20 dakika beklettikten sonra karışımı dökün ve soğuk su ile durulayın. Bu işlem de su ısıtıcısı kireçlenmesini çözerek temizlenmesini sağlayacak.

Sirke ile kettle temizleme

Su ısıtıcısına bir bardak sirke ile kireçli alanı kaplayacak kadar su koyun. Suyu bir iki kez kaynatın. Kaynadıktan sonra ısıtıcıyı kapatın ve suyun ılınmasını bekleyin. Böylece kireç çözülecektir.

Patates kabuğuyla kettle kireci nasıl temizlenir?

Su ısıtıcınızın dibinde kireç henüz oluşmaya başlamışsa patates kabukları ile basit ve hızlı bir kettle kireci temizleme işlemi uygulayabilirsiniz. Ancak bu yöntem, kireç henüz büyük bir problem oluşturmuyorsa etkili olacaktır.

Soyduğunuz patates kabuklarını çaydanlığın ya da çaycının içerisine atın ve üzerini su ile doldurun. Yaklaşık 15 dakika kaynatıp soğumaya bırakın.

Bu işlemi patates yiyeceğiniz herhangi bir zaman uygularsanız kabukları da değerlendirmiş olursunuz. Ardından suyu ve patates kabuklarını boşaltarak çaycıyı iyice durulayın.

Kireç çözücüyle kettle kireci nasıl temizlenir?

Kettle içerisinde oluşan kireci temizlemek için kireç çözücü kullanmak mümkündür. Ancak kireç çözücü, daha çok mutfak ve banyo yüzeylerinde etkin çözüm sunduğu için içerisinde yoğun kimyasallar bulunur. Her ne kadar iyi durulasanız da kireç çözücünün kettle iç haznesinden temizlenmeme ihtimali vardır. Bu nedenle, kireç çözücüden ziyade yukarıda bahsettiğimiz alternatif kettle kireç temizleme yöntemleri kullanmanızı tavsiye ederiz. Böylelikle çaycınızı kireçten arındırırken sağlığınızı da tehlikeye atmamış olursunuz.

Kettle kireç temizleme işlemi için yine de kireç sökücü kullanmayı tercih ederseniz, bir miktar kireç çözücüyü kettle içerisine koyarak dilerseniz sulandırarak bekletin. Son olarak, kettle iç haznesini iyice yıkadığınızdan ve kireç çözücüden arındırdığınızdan emin olun.

Kettle kireç temizleme porçöz

Suya 1-2 yemek kaşığı limon tuzu ilave etmeniz gerekir. Bu işlem bittikten sonra da ısıtıcıyı birkaç kez temiz suyla çalıştırın. Bu işlem sirkeden daha kokusuzdur. Son olarak, kireç çözücü kimyasal maddeler kullanabilirsiniz

Kettle temizleme: Kireç oluşumunu önleme ipuçları

-Kireç oluşumunu artırdığı için kettle içerisinde su bekletmemeye özen gösterin. Kullanacağınız kadar su ısıtabilir veya kalan suyu soğuduktan sonra çiçeklerinizi sulamak için kullanabilirsiniz.

-Kettle kireç temizleme işlemini, yaşadığınız bölgedeki suyun kireç oranına göre, ayda bir kez ya da 2-3 ayda bir kez yapabilirsiniz.

-Su ısıtıcınızı doğrudan suyun altına tutmak ya da su dolu kabın içerisinde bekletmek gibi temizleme yöntemlerinden kaçının. Elektrikli alet olduğu için bozulmasına sebep olabilirsiniz.

-Temiz bir kettle hem daha uzun ömürlü olacak hem de daha az elektrik harcayacaktır. Doğa dostu bir mutfak için kettle kireç temizleme işlemini düzenli yapmayı ihmal etmeyin. Aynı durum tost makinesi, kahve makinesi gibi mutfak aletleri için de geçerlidir. Bu tür mutfak aletlerini düzenli olarak temizlemelisiniz.

-Suyun kireçli olduğu bir bölgede yaşıyorsanız, kireçle başa çıkmak hiç zor değil. Düzenli temizlik adımlarını uygulayarak kirecin üstesinden gelebilirsiniz.