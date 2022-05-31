Kettle kireci nasıl temizlenir? Su ısıtıcısında oluşan kireci temizlemenin en pratik yolu

Mutfağın vazgeçilmezlerinden olan kettle, çay ve kahve zevkini oldukça pratik hale getirse de kettle kireci temizleme gibi can sıkıcı bir işlemi de beraberinde getirmektedir. Su ısıtıcısı çok sık kullanıldığından suyun içerisinde bulunan mineraller, zamanla ısıtıcının iç yüzeyinde, filtresinde ve rezistansında kireç kaplı bir görünüm oluşturmaya başlar. Su ısıtıcısının içinde biriken kireç, kaynayan su ile birlikte içeceklere karışabilir. Bu durum sağlıklı olmadığı gibi içeceklerinizin tadını da bozacaktır. Aynı zamanda rezistansı kaplayan kireç, kettle veya çaycınızın daha kolay bozulmasına yol açabilir.

Su ısıtıcısında oluşan kireci temizlemenin en pratik yolu

Su ısıtıcısı, günlük hayatın içine girdiği günden beri yerini sağlamlaştırmayı başaran küçük ev aletlerin biridir. Yemek yaparken, sıcak içecek hazırlarken sağladığı kolaylık yüzünden çoğu kişinin sağ kolu gibidir. Ancak su ısıtıcısının içinde biriken kireç zaman içinde birikerek dağılmaya başlar. İçeceklerinizin içinde parçalar görmek istemiyorsanız su ısıtıcısını düzenli bir şekilde temizlemelisiniz. Nasıl mı?

Kettle olarak da bilinen su ısıtıcıları hayatı kolaylaştıran küçük ev aletlerinden biridir. Ev, ofis fark etmeden her mutfağın demirbaşı olan su ısıtıcısının dibinde bir süre sonra kireç oluşumunu fark etmeye başlarsınız. Birçok yöntem denenmeise rağmen sonuç alamadıysanız bir de bu pratik yolu denemenizi tavsiye ederiz.

SU ISITICISINDA BİRİKEN KİREÇ NASIL TEMİZLENİR?

Su ısıtıcısı ya da daha yaygın adıyla kettle, temizlenmesi en zorlu gibi gözüken mutfak eşyalarından. Su ısıtıcısında biriken kireci nasıl temizleyeceğini bilmediği için veya zor geldiği için temizlemeyen binlerce insan olduğunun farkındayız. Tamamen doğal, zararsız ve kolay yöntem sayesinde hemen su ısıtıcınızı temizlemeye başlayacaksınız.

KETTLE’DA BİRİKEN KİRECİ TEMİZLEME YÖNTEMİ

Limon ile Kettle Nasıl Temizlenir?

Kettle içindeki kireçten kurtulmak, limon ile oldukça kolay! İhtiyacınız olan tek şey bir adet limon ve su.

Bir limonun suyu ve bir bardak suyu kettle içerisine koyun ve beklemeye bırakın. Yaklaşık yarım saat bekledikten sonra bir bardak daha su ekleyerek karışımı kaynamaya bırakın. Kaynayan limonlu suyu, soğuyana kadar bekletin ve dökün. Limonlu su, kettle’daki kirecin temizliği için etkili bir yardımcıdır. Son olarak iyice duruladığınızdan emin olun.

Su ısıtıcısının içine koymanız gereken en düşük miktarda su koyun. Çok su koymayın. Minimum çizgi sınırına gelecek kadar eklemeniz yeterli. Ovalamanıza bile gerek kalmadan tertemiz olacak.

Plastik kettle zararlı mı?

Öncelikle su ısıtıcıları; cam, çelik ve plastik olmak üzere 3 ana malzemeden üretilir. Bu modeller arasında fiyat olarak en uygunu plastik modellerdir. Fakat daha sağlıklı ve uzun ömürlü bir seçenek arıyorsanız cam veya çelik ürünleri tercih etmenizi tavsiye ederiz.

Kettle Kireç Temizleme: Limon Tuzu

Limon tuzu ile kireç nasıl çözülür, öğrenmek istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Bu işlemi, sadece kettle kireci temizleme işlemi için değil çaycı ve çaydanlığınız için de kolaylıkla uygulayabilirsiniz.

Çaydanlık veya kettle içerisine kireçli alanı kaplayacak kadar limon tuzu koyun.

En az yarısını dolduracak kadar su ekleyin. Kettle içindeki kireç çok fazla yayılmışsa daha fazla su ekleyerek karışımın kireçli alanlarla temas etmesini sağlayabilirsiniz.

Kettle ya da çaycı kullanıyorsanız, kaynayana kadar çalıştırın ve bekletin. Bu yöntemi çaydanlık için uyguluyorsanız, yarım saat veya kireçler çözülünceye kadar ocakta kaynatın.

Soğumaya başlayınca gerekirse bir fırça yardımıyla çaycının içini temizleyin.

Soğuk su ile durulayın ve dilediğinizde yeniden kullanmaya başlayın.

Kettle Kireç Temizleme: Karbonat

Kettle kireci nasıl temizlenir? Karbonat kireci temizleme için sıklıkla kullanılan doğal yöntemlerden biridir.

Yaklaşık 5 kaşık karbonatı kettle veya çaycınızın içerisine koyun.

Üzerini su ile doldurarak kaynatın.

Birer saat arayla suyu kaynatma işlemini tekrarlayın. Bu işlem kettle içinde biriken kireçlerin temizlenmesini kolaylaştıracaktır.

Kettle kireci temizleme işlemi bitip kirecin tamamen çıktığından emin olun. Ardından karbonatlı suyu dökerek soğuk su ile çaycınızı iyice durulayın.

Patates Kabuğuyla Kettle Kireci Nasıl Temizlenir?

Su ısıtıcınızın dibinde kireç henüz oluşmaya başlamışsa patates kabukları ile basit ve hızlı bir kettle kireci temizleme işlemi uygulayabilirsiniz. Ancak bu yöntem, kireç henüz büyük bir problem oluşturmuyorsa etkili olacaktır.

Soyduğunuz patates kabuklarını çaydanlığın ya da çaycının içerisine atın ve üzerini su ile doldurun.

Yaklaşık 15 dakika kaynatıp soğumaya bırakın.

Bu işlemi patates yiyeceğiniz herhangi bir zaman uygularsanız kabukları da değerlendirmiş olursunuz.

Ardından suyu ve patates kabuklarını boşaltarak çaycıyı iyice durulayın.

Kireç Çözücüyle Kettle Kireci Nasıl Temizlenir?

Kettle içerisinde oluşan kireci temizlemek için kireç çözücü kullanmak mümkündür. Ancak kireç çözücü, daha çok mutfak ve banyo yüzeylerinde etkin çözüm sunduğu için içerisinde yoğun kimyasallar bulunur. Her ne kadar iyi durulasanız da kireç çözücünün kettle iç haznesinden temizlenmeme ihtimali vardır. Bu nedenle, kireç çözücüden ziyade yukarıda bahsettiğimiz alternatif kettle kireç temizleme yöntemleri kullanmanızı tavsiye ederiz. Böylelikle çaycınızı kireçten arındırırken sağlığınızı da tehlikeye atmamış olursunuz.

Kettle kireç temizleme işlemi için yine de kireç sökücü kullanmayı tercih ederseniz, bir miktar kireç çözücüyü kettle içerisine koyarak dilerseniz sulandırarak bekletin. Son olarak, kettle iç haznesini iyice yıkadığınızdan ve kireç çözücüden arındırdığınızdan emin olun.

Kettle Temizleme: Kireç Oluşumunu Önleme İpuçları

Kireç oluşumunu artırdığı için kettle içerisinde su bekletmemeye özen gösterin. Kullanacağınız kadar su ısıtabilir veya kalan suyu soğuduktan sonra çiçeklerinizi sulamak için kullanabilirsiniz.

Kettle kireç temizleme işlemini, yaşadığınız bölgedeki suyun kireç oranına göre, ayda bir kez ya da 2-3 ayda bir kez yapabilirsiniz.

Su ısıtıcınızı doğrudan suyun altına tutmak ya da su dolu kabın içerisinde bekletmek gibi temizleme yöntemlerinden kaçının. Elektrikli alet olduğu için bozulmasına sebep olabilirsiniz.

Temiz bir kettle hem daha uzun ömürlü olacak hem de daha az elektrik harcayacaktır. Doğa dostu bir mutfak için kettle kireç temizleme işlemini düzenli yapmayı ihmal etmeyin. Aynı durum tost makinesi, kahve makinesi gibi mutfak aletleri için de geçerlidir. Bu tür mutfak aletlerini düzenli olarak temizlemelisiniz.

Suyun kireçli olduğu bir bölgede yaşıyorsanız, kireçle başa çıkmak hiç zor değil. Düzenli temizlik adımlarını uygulayarak kirecin üstesinden gelebilirsiniz.