Keten tohumunun faydaları nelerdir? Keten tohumu nasıl kullanılır?

Diyet listelerinde görülmesine alışık olduğumuz keten tohumu aslında sağlıklı bir bedene sahip olmak isteyen herkes tarafından tüketilmeli. Peki, keten tohumunun faydaları nelerdir?

Keten tohumunun faydaları nelerdir?

Keten tohumu sıfır kolesterol içerir. Bunun yanı sıra keten tohumu lif ve protein kaynağıdır. Sofralarımızda daha çok yer vermemiz gereken keten tohumu; C vitamini, omega-3, magnezyum, manganez, B6 vitamini, kalsiyum, demir, potasyum ve sodyum açısından son derece zengindir.

Yapılan araştırmalar düzenli olarak keten tohumu kullanan kadınlarda meme kanseri riskinin daha düşük olduğunu ortaya koyuyor.

Günde 30 gram keten tohumu tüketmek tansiyonu dengeliyor. Ayrıca bu şifalı bitki kalp hastalıklarının görülme riskini de azaltıyor.

Keten tohumu içerdiği lif sayesinde kilo vermeye yardımcı olur.

Her gün düzenli olarak keten tohumu tüketen kadınların menopozda yaşadıkları ve 'ateş basması' olarak adlandırdıkları ısı artışını büyük bir azalma gösteriyor.

Yapılan bilimsel çalışmalar keten tohumunun kan şekerini dengelediğini ortaya koymuştur.

Keten tohumu nasıl kullanılır?

Keten tohumunu kahvaltı sofranızda peynirin üzerine serpiştirip yiyebilirsiniz. Be şifalı tohumu salatalara ekleyebileceğiniz gibi yoğurtla karıştırıp da tüketebilirsiniz. Ayrıca keten tohumuyla kekler, kurabiyeler hazırlayabilirsiniz.