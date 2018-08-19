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Keten koltuk temizleme yöntemleri

Keten koltuklarınızı beyaz sabun ve Arap sabunu yardımıyla temizleyebilirsiniz. Bu noktada keten kumaşların narin kumaşlar olduğunu için fazla bastırmadan silmeye özen gösterin.

19 Ağustos 2018 Pazar 19:25
Keten koltuk temizleme yöntemleri

KETEN KOLTUK TEMİZLEME YÖNTEMLERİ

BEYAZ SABUN

Beyaz sabun etkili temizlik malzemelerinden biridir. Etkili olmasının yanı sıra doğal olması da sağlık açısından oldukça önemli bir noktadır. Tüm bunların dışında beyaz sabun kokusu ile de tercih nedeni olan bir malzemedir. Beyaz sabun kullanarak keten koltuk temizlemek için öncelikle elinizi yakmayacak sıcaklıkta bir su hazırlayın. Hazırladığınız suyun içinde beyaz sabunu iyice köpürtün. Koltuk kurutmak zaman isteyen bir işlem olduğu için su miktarının çok fazla olmamasına özen gösterin ancak köpük miktarını olabildiğince fazla tutmaya çalışın.

Hazırladığınız su biraz ılıdıktan sonra bir bez yardımı ile keten koltuklarınızı rahatlıkla silebilirsiniz. Bu noktada keten kumaşların narin kumaşlar olduğunu unutmadan fazla bastırmadan silin. Keten koltukları bastırarak silmek kumaşa zarar verebilir. Özenle sildiğiniz koltuğu temiz bir su ile tekrar silerek kurumaya bırakabilirsiniz.

ARAP SABUNU

Keten koltuk temizliği için Arap sabunu kullanabilecek bir malzemedir. Bunun için sıvı ya da katı Arap sabununu bir miktar sıcak suyun içinde iyice köpürtün. Arap sabunu fazla köpüren bir sabun olduğu için miktar olarak fazla koymanıza gerek yoktur. Hazırladığınız su ılıklaştığında uygun bir bez ile keten koltuğunuzu dikkatlice silin. Daha sonra arap sabununun iz bırakmaması için temiz su ile iyice silin. Keten koltuk Arap sabunundan tamamen arındığında koltuğunuzun kuruması için bekleyin.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 19:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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