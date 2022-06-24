Ketçap ile bakım ve temizlik: Ketçap temizlikte kullanılır mı? Kararan bakırlar ketçapla temizleme

Tencere ,tava ayrıca bakır kaplarınızı çelik kaplarınızı ,tabanları dahil ketçap ile ovarak pırıl pırıl yapabilirsiniz.

Mutfağınızdaki veya evinizdeki herhangi bir bakır eşya zamanla pas görüntüsüne bürünür. Bunun nedeni aslında bakırın maddesinden kaynaklanıyor. Bakır beklediği ya da kullanıldığı alanda matlaşarak kararabilir. Bunun nedeni aslında kimyasal tepkimedir. Karbonatla kaplı olan bakır, oksijenle tepkimeye girerek kararmaya neden olur.

Özellikle tencere ve tava altlarında karşılaşılan bu durumu çözmek için çeşitli yollar aramaktan yorulduysanız, hem ekonomik hem de basit bir önerimiz var: Ketçap!

Kızartmaların vazgeçilmezi ketçap, bakır temizliğinde en iyi dostunuz olabilir. Ketçabın içerisinde bulunan asetik asit kararmaları yok edecektir.

KETÇAP İLE BAKIR TEMİZLEME TEKNİĞİ

Bakırlarınızı ilk günkü görüntüsüne kavuşturmak aslında çok basit. Her zaman kalaylatmaya vaktiniz olmayabilir bu nedenle evde pratik yöntemleri de deneyebilirsiniz.

Öncelikle temizleyeceğiniz bakırın etrafına ketçabınızı adeta krem sürercesine yedirin. Ortalama 20 dakika kadar bu şekilde bekletin. Ardından sünger yardımıyla bakırı ovalayarak ketçaptan arındırın ve sabunlayın.

Gümüş temizleme

Gümüş takılarınızı bir kaseye koyduğunuz ketçaba batırarak 5 dakika bekletin ve sonra ovarak silin en son olarak yıkayın gümüşleriniz ilk günkü haline dönecektir

Ve son olarak Denizden havuz suyundan ya da yanlış boyamadan dolayı saçınızda renk farklılıkları oldu ya da yeşillenmeler oldu. Hemen kuaföre gitmeniz gerek yok ketçabı saçlarınıza sürerek bir kaç dakika bekletin ve daha sonra şampuanla yıkayın saçlarınız eski haline ve hatta daha da güzel olarak geri dönecektir.