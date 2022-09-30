Kestirme çorbası tarifi: Kestirme çorbası nerenin? Terbiyeli yoğurt çorbası (Yoğurtlu kestirmeli Çorba)

Kestirme Çorbası nedir?

Tavuk eti ya da kırmızı etle de yapılabilen bu nefis çorbanın hikayesi haşlanan etin suyuna un ilave edilmesiyle başlıyor, ardından tarife dahil olan birkaç basit malzemeyse bu çorbayı diğer tüm çorbalardan ayırıp enfes bir tada ulaştırıyor. Üzerine de tereyağlı pul biberli karışım geldi mi, kaşıklamaya doyulmuyor.

Kestirme Çorbası Tarifi İçin Malzemeler

300 gram kıyma

1 tane yumurta

1 çay kaşığı karabiber

Yarım su bardağı çekilmiş ekmek içi

1.5 tatlı kaşığı zerdeçal

6 su bardağı su (3 su bardağını et suyu kullandım)sadece su kullanabilirsiniz

Tuz

Terbiyesi için

2 yemek kaşığı yoğurt

2.5 yemek kaşığı un (Tepeleme)

Yarım limon suyu

Üzeri için

Tereyağı

Kırmızı toz biber

Karabiber

Kestirme Çorbası Tarifi Nasıl Yapılır?

Kıymayı ekmek içi, karabiber tuz ve 1 yumurta ile yoğurdum. Kıyma harcından küçük küçük köfteler hazırlayıp, genişçe bir tepside unladım. Tencereye 3 su bardağı et suyu 3 su bardağı su ekledim, içine zerdeçal yarım limon suyu ekleyip çorbanın suyunu kaynattım. Hazır olan köfteleri süzgeçte sallayıp fazla unundan arındırıp tencereye ekledim. Yavaş yavaş köfteler suyun yüzeyine çıkana kadar ara ara karıştırmaya devam ettim. Terbiyesi için yoğurt un ve limon suyunu pürüzsüz olana kadar çırptım. Çorba suyundan bir kepçe alıp terbiyeyi ısıttım. Sonra tencereye ekleyip karıştırdım. 15 dk orta ateşte kaynatıp(köftelerin lezzetinin iyice suya karışması için)tuzunu ve karabiberini ekleyip çorbamı tamamladım. Üzerine (bolca) tereyağına kırmızı toz biber yakıp yarısını çorbaya yarısını da servis yaparken üzerine kullandım yine servis yaparken bolca karabiber tabii. Çorbanızı en az yarım saat dinlendirmenizi öneririm dinlenince daha lezzetli oluyor.

Kestirme çorbası nerenin?

İzmir'in Ödemiş ilçesinde hala severek yapılıp içilen, eski zamanlarda daha çok düğün gibi özel günlerde misafirlere ikram edilen özel ve nefis bir çorba tarifi kestirme çorbası.

Terbiyeli Yoğurt Çorbası Tarifi İçin Malzemeler

1 su bardağından 2 parmak eksik arpa şehriye

6 su bardağı su

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Terbiyesi için;

2 yemek kaşığı un

1 yumurta

1 su bardak yoğurt

Üzeri için;

Nane

1 yemek kaşığı tereyağ

Terbiyeli Yoğurt Çorbası Tarifi Nasıl Yapılır?

Sıvı yağ tencereye alınır. Ardından arpa şehriye katılıp hafif kızarana kadar kavrulur. Kavrulduktan sonra su ilave edilir ve kaynamaya bırakılır. Bir kapta terbiyesi hazırlanır kaynayan çorbadan terbiye yaptığımız kaba 2 kepçe çorba suyu eklenir karıştırılır ve tencereye boşaltılır. Sonrasında tereyağ eritilip çorbaya dökülür ve nane serpilip 5 dakika daha pişirilir.

Not: Çorbanın kıvamı koyu olursa sıcak su ekleyip 5 dakika pişirin.

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