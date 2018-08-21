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Kestikleri kurbanda tüberküloz hastalığı çıktı!

Burdur'um merkeze bağlı Çatağıl Köyü'nde tüberküloz hastalığı görülen 3 kurbanlık hayvanın etleri imha edildi.

21 Ağustos 2018 Salı 19:33
Kestikleri kurbanda tüberküloz hastalığı çıktı!

 Merkeze bağlı Çatağıl köyü ile Mehmet Akif Ersoy ve Kışla mahallelerinde Kurban Bayramı'ndan önce aldıkları kurbanlık büyükbaş hayvanlarını bayramın ilk günü evlerinin önünde kesen 3 kişi, hayvanların karaciğerinde  ve akciğerde kitle olduğunu görünce durumu Burdur İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi. 

Veteriner hekimlerce yapılan incelemenin ardından tüberküloz hastalığı tespit edilen hayvanların etleri imha edildi.

Hayvanlardan birinin sahibi veteriner hekim Şükrü Petek, yaptığı açıklamada, hayvan pazarından aldıkları kurbanlığın iç organlarını açtıklarında akciğerlerde tüberküloz hastalığını gördüklerini belirterek, "Hayvanda herhangi bir hastalık görülmüyordu, kestiğimizde fark ettik. Hayvanlara ilaç verildiğinden hastalığın teşhisi zor olabiliyor." dedi.

 

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 19:33
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