Kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti. Ağaçları kestiren arazi sahibi gözaltına alındı.
Fakırcalı Mahallesi'nde M.Ö.'ye (57) ait arazide kesim yapan Telat Öztürk'ün (51) üzerine kestiği ağaç devrildi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Öztürk'ün cenazesi, incelemenin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. Arazi sahibi M.Ö., jandarma tarafından gözaltına alındı.