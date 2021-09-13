Kestel Belediye Başkanı yeniakit.com.tr'ye konuştu: Azis'in sahnesi iptal edildi!

Yeniakit.com.tr

AK Partili Kestel Belediyesi, Balkan Panayırı'nın hazırlıklarını yapıyor. 16-19 Eylül 2021 tarihleri arasında düzenlenecek panayırda, etkinliğe katılacak isimler arasında, Azis adı ile tanınan eşcinsel bir şarkıcı da yer alıyordu.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Azis'in sahnesini iptal etti.

Yaşanan süreci yeniakit.com.tr'ye anlatan Başkan Tanır, "Biz Azis'in bu boyutta olduğunu bilmiyorduk. Bize Balkanların Tarkan'ı denilerek takdim edildi. Hatalı bir karar verdiğimizin farkına varınca, söz konusu şarkıcının sahnesini iptal ettik." dedi.

Yemek stantları ve oyun alanlarının da yer alacağı panayır, ücretsiz olarak halka açık olacak. Etkinlik, Balkan göçmeni vatandaşların yoğun olduğu Yeni Mahalle Konutlar bölgesinde gerçekleştirilecek.

Azis adı ile tanınan Vasil Troyanov Boyanov'un Kestel'deki etkinlikte sahne alacak olması tepkilere sebep olmuştu