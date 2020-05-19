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Kestel Belediye Başkanı Tanır’dan 19 Mayıs mesajı

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, yayımladığı mesaj ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 14:35:50 -
Kestel Belediye Başkanı Tanır’dan 19 Mayıs mesajı

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, yayımladığı mesaj ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.


Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında; “101 yıl önce, 19 Mayıs 1919, Türk istiklal mücadelesinin temellerinin atıldığı, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıktığı gündür. 19 Mayıs, Türk milletinin kendisini yok etmek isteyen düşmanlarına karşı bir yumruk gibi birleşerek kurtuluş mücadelesinin başlatıldığı gündür. 19 Mayıs, hafızalarda sadece bir tarih değil aynı zamanda vatan toprakları uğruna nelerin göze alınabileceğinin bir göstergesidir. Bu tarihin Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanması, yine başta gençlerimiz olmak üzere milletçe, aydınlık geleceğe yürüyeceğimizin garantisidir. Milletimizle dayanışma içinde İstiklal Harbimizi Cumhuriyet ile taçlandıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve aramızdan ayrılmış tüm gazilerimiz ile isimsiz kahramanlarımızı rahmet, şükran ve saygı ile anıyorum” sözlerine yer verdi.

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