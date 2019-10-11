Kışın gelmesiyle kestanenin kokusu sokakları sarmaya başladı. Bu soğuk akşamların vazgeçilmezi olan kestane sağlığa da birçok faydası bulunuyor. Mide hastalıklarını hafifletmesi ve beyin hücrelerini tazelemesi gibi önemli faydaları bulunan kestane kış aylarında mutlaka tüketilmeli. Peki, Kestanenin faydaları nelerdir? İşte detaylar...

Kestanenin faydaları nelerdir?

Kestane tam bir lif, mineral, iyi yağ asitleri, vitamin, besleyici ve antioksidan madde deposudur.

Kestane, lif zengini olduğu için diyabetin önlenmesinde ve yönetilmesinde çok etkilidir. Zira kestane gibi lifli yiyeceklerin glisemik endeksi düşüktür. Bu da kan şekerinin daha yavaş yükselmesini sağladıkları anlamına gelir.

Kestanenin yapısında bulunan C vitamini ve diğer antioksidanlar, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için birebirdir. C vitamini beyaz kan hücrelerinin üretimini desteklemesinin yanı sıra, vücuttaki serbest radikallerin etkisiz hale getirilmesinde de önemli rol oynar. Bu da bağışıklık sisteminin patojenler üzerine odaklanmasına ve hastalıkları önlemeye yardımcı olur.

Kestanenin faydaları arasında sayabileceğimiz bir diğer önemli nokta da, kemik mineral yoğunluğunu artırmasıdır. Kemik sağlığı deyince aklımıza bakır ve magnezyum gelmez. Ancak bakır demiri absorbe eder, üstelik kemik bütümesi ve gelişiminde de önemli rol oynar. Magnezyum da kemik mineral yoğunluğunu artırır. Kestanede bolca bulunabilen bu iki mineral sayesinde, yaşlanmanın kemikler üzerindeki osteoporoz benzeri etkilerini önlemek ya da yavaşlatmak mümkündür.

Karaciğere ve mideye çok iyi gelir.

Kestane C, B1 ve B2 vitaminleri açısından oldukça zengindir.

Enerji verir.

Halsizliğe ve yorgunluğa iyi gelir.

Vücuttaki pek çok hücrenin yenilenmesinde kestane önemli bir yer tutar.

Dozunda tüketilmek şartıyla, basur ve varislerin tedavisinde de büyük fayda sağlar.

İnsana sakinlik verir.

Kan dolaşımını düzenler ve hızlandırır.

Kalp ve kas sisteminin uyarılmasını ve organizmanın su dengesini sağlar.

Kestane, kasları kuvvetlendiren bir yiyecektir.

Hemoroit şikâyetlerinin azalmasında etkilidir.

Özellikle çocuklar için, iştah açmada birebirdir.

Pratik kestane yapımı tarifi

Kalın tabanlı bir tavanın içerisine çizilmiş kestaneleri alın. Her 250 gram için 1 çay bardağı kadar su koyun. Sularını çekip yavaş yavaş kavurun. Bu sırada yanmaması ve yapışmaması için belli aralıklarla karıştırmayı sürdürün. Ardından suyunu güzelce çekip, dış kabuğunun rengi değişene ve kabukları ayrılana kadar pişirmeye devam edin. Piştikten sonra ocaktan alın. Birkaç dakika dinlendirdikten sonra tüketin.