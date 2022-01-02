Kestane çorbası nasıl yapılır? Kestaneden neler yapılır?

Kestane çorbası tarifi

Malzemeler

12 adet kestane

1 küçük kuru soğan

1 yemek kaşığı tereyağ

1 su bardağı süt

3 su bardağı su

1 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Kestane çorbası tarifi nasıl yapılır?

Kestaneleri çizip mikrodalgaya uygun bir tabağa koyuyoruz. Tabağın ortasına bir bardak su koyarak mikrodalgaya koyuyoruz. En yüksek derecede 4 dakika pişiriyoruz. Kestaneler piştikten sonra kabuklarını çıkarıp küçük küçük parçalıyoruz. Tereyağını eritip soğanı kavuruyor, pembeleşince kestaneleri ve unu ekleyip 3 dakika daha kavuruyoruz. Sonra sütü, suyu tuzu ve karabiberi ekliyoruz. Kaynayıp kıvam almaya başlayınca blenderdan geçiriyoruz. Sıcak servis ediyoruz.

Narlı ve kestaneli pilav tarifi

malzemeler

2 su bardağı pirinç

3 su bardağı sıcak et suyu yada tavuk suyu

1 tutam zencefil

5 soyulmuş kestane

1 ayva

1 çorba kaşığı limon suyu

Tuz

karabiber

1 nar

1 çorba kaşığı mısırözü yağı

1 çorba kaşığı zeytin yağı

10 gr tereyağı

Narlı ve kestaneli pilav nasıl yapılır?

Pirinci birer çay kaşığı tuz ve limon suyu ilave edilmiş sıcak suda beklettikten sonra bol suyla yıkayıp süzün. Soyulmuş kestaneleri küçük zar şeklinde doğrayın.Ayvanın kabuğunu soyup zar şeklinde doğrayın. Kararmaması için limonlu suda 10 dakika kadar bekletin. Mısırözü yağı ve zeytin yağını pilav tenceresinde ısıtıp pirinci ilave edin.Kısık ateşte sürekli karıştırarak 5 dakika kavurun. Ayva ve kestaneleri ekleyip birkaç dakika daha kavurun. Sıcak et suyunun içine tuz, karabiber ve zencefili ekleyerek karıştırın.Hazırladığınız et suyunu pirince ilave edin. Bir taşım kaynayınca ocağı kısın. Pirinçler suyunu çekene kadar pişirin. Pilavı ocaktan alın ve mercimek büyüklüğünde parçalara ayırdığınız tereyağından üzerlerine serpiştirin. Karıştırıp pilavı beş dakika kadar dinlendirin. Nar taneleriyle süsleyip servis yapın.

Kestane şekeri tarifi

Kestane şekeri tarifi için malzemeler

Yarım kilo kestane

3 su bardağı şeker

2 su bardağı su

1 paket vanilya

Kestane şekeri tarifi nasıl yapılır?

Öncelikle kestaneleri içine zarar vermeden arkalı önlü çizeriz. Çizdiğimiz kestaneleri suyla yıkadıktan sonra suyu kaynatmadan kısık ateşte 3 saat kadar pişiririz. Kabukları aralanan kestaneleri bir bıçak yardımıyla dikkatli bir şekilde kabuklarından ayırırız. Kabuklarından çıkardığımız kestanelerin üzerine diğer tarafta 3 bardak şeker ve 2 bardak suyla kaynattığımız şuruba, vanilyayı da ekledikten sonra kestanelerin üzerine dökeriz. Bu şekilde 3 gün bekletiriz. 3 günün sonunda kestanelerin olduğu tencereyi içi su dolu başka bir tencerenin içine oturtarak (benmari usülü) ocağa alırız. Üzerini geniş bir kapakla kapatarak yarım ateşte 1 saat kadar buharında pişmesini sağlarız. Bu şekilde de 1 gün beklettikten sonra ertesi günü aynı işlemi tekrar yaparız. Kestane şekerimiz 6 günlük bir aşamadan sonra yenmeye hazırdır. Afiyet olsun.

Kestaneden neler yapılır? Kestaneli yemekler

Kestane Reçeli

Kestaneli Muhallebi

Kestane Kreması

Kestaneli İç Pilav

Kestaneli Pasta

Kestaneli Tavuklu Pilav

Kestaneli Truffle

Kestaneli Hindi But

kestane tatlısı tarif

kestaneden tatlı nasıl yapılır?

şerbet için şeker ve suyu bir tencerede arada karıştırarak kaynatın. kaynayan şerbete limon suyunu ekleyip 5 dakika daha kaynatın. altını kıstığınız şerbete kestaneleri ilave edin. 15 dakika şerbetle birlikte pişirdiğiniz kestaneleri ocaktan alıp oda sıcaklığında soğuyana kadar bekletin.

Kestane ne kadar sürede haşlanır?

Bıçak, falçata ya da keskin bir aletle üzerine çizikler attınız. Suyun içine atın ve oda sıcaklığında birkaç saat dinlendirin. Vaktiniz yoksa suyu ilave edin, üzerine 2 adet kesme şeker ekleyin. Orta ateşte kestanelerin dış kabukları soyulacak kıvama gelene kadar yaklaşık 20-30 dakika kadar güzelce haşlayın.

Kestane nerede yetişiyor?

Kestane geçmiş tarihlerde Çin, Japonya, Kore ve Akdeniz iklimlerinde oldukça popüler bir besin kaynağı iken, günümüzde üretiminin önemli kısmı da Çin'de gerçekleştirilmektedir. Adeta bir kış klasiği olan bu atıştırmalık, Türkiye'de Karadeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde yetiştirilmektedir.

Kestane şekeri yükseltir mi?

Şeker hastaları dikkat! Kestane yüksek karbonhidrat içeriği nedeniyle diyet yapanlarda kontrollü şekilde tüketilmesi gereken bir besindir. Özellikle diyabet gibi hastalıkları olan bireylerde fazla miktarlarda kestane tüketimi kan şekerinin çok fazla yükselmesine neden olabilir.

Hamilelikte kestane yenir mi?

Hamilelik döneminde kestane haşlanarak tüketilirse daha fazla fayda sağlayacaktır. Kış mevsiminde ilk akla gelen lezzetli yiyecekler biri de kestanedir. Hamilelik sürecinde kestane tüketmek anne ve bebek sağlığı için oldukça faydalıdır, bir zararı yoktur. Hatta kestaneyi haşlayarak tüketirlerse daha da faydalı olur.

Kestane nerde saklanır?

Kestaneler özellikle buzdolabında sağlıklı şekilde saklanabilmektedir. Bunun için özenli biçimde buzdolabı poşetlerine yerleştirilen kestaneler, sıkıca ve düzgün bir şekilde kapatılır. Daha sonra buzdolabı poşetlerinin farklı bölümlerinde delikler açılır.

Kestane nasıl kesilir?

Küçük keskin bir bıçak yardımı ile kestanelere boydan boya kesikler açınız. Kestanelerin iyi pişmesini istiyorsanız kesiğin az olmamasına dikkat etmelisiniz. Kestaneyi az çizerseniz bu da onun patlamasına ve dağılmasına neden olabilir.

Kestane kaç kalori?

Beslenme portföyünün ara öğünlerini dolduran lezzetlerden birisi olan kestane, diğer yemişlere göre tam tersi şekilde yüksek miktarda nişasta ve su içerir. Buna karşın kestanenin içeriğinde yağ ve protein miktarı oldukça düşük seviyelerdedir. 1 adet pişmiş kestane 35 kcal kalori değerine sahiptir. (pişmiş)