0553 313 94 23

Keşmir'i ilhak eden Hindistan'a ödül veren BAE'ye sert tepki!

Keşmir'de bağımsızlık yanlısı çatı oluşum, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye ödül veren BAE'ye tepki gösterdi.

27 Ağustos 2019 Salı 00:25
Keşmir'i ilhak eden Hindistan'a ödül veren BAE'ye sert tepki!

Keşmir'de bağımsızlık yanlısı çatı oluşum, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye ödül veren Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) tepki gösterdi.

Keşmir'de bağımsızlık yanlısı grupların çatı oluşumlarından olan Tüm Partiler Hürriyet Konferansı, bir başka adıyla Keşmir Hürriyet Hareketi, Modi'ye ödül veren BAE yönetimini kınadı.

Birçok Keşmirli tarafın çatısı niteliğindeki hareket, verilen ödülün Keşmirlileri hayal kırıklığına uğrattığını ve bu kararın BAE halkının düşüncesini yansıtmadığını ifade etti.

Oluşumun liderlerinden Seyyid Abdullah Gilani, kararın tüm İslam ümmeti için rahatsızlık verici olduğunu söyledi.

Modi, cumartesi günü BAE'ye yaptığı ziyarette ülkenin en üst düzey sivil nişanına layık görülmüştü.

BAE veliaht prensi Muhammed bin Zayid en Nehyan Modi'ye "Zayid Liyakat Nişanı" vermişti.

Keşmir'de ne olmuştu?

İktidardaki Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata Partisi (BJP), seçim vaadi olarak sunduğu Keşmir'in özel statüsünü kaldırma kararını 5 Ağustos'ta uygulamıştı. Bu kapsamda, anayasanın Keşmir'e özel statü veren 370 ve 35A maddeleri kaldırılmıştı.

Yürürlükten kaldırılan maddelerle Keşmir dışındaki Hindistanlıların bölgede yerleşmesi, mülk satın alması, yerel hükümete memurluk yapması ve bölgede akademisyenlik yapması yasaklanıyordu.

Aynı zamanda bu maddeler bölge yönetiminin çoğu meselede kendi kanunlarını çıkarabilmesini sağlıyordu.

Keşmir'in demografisini ve siyasi yapısını koruyan maddelerin ortadan kalkmasının ardından, bölgeyi en hafif ihtimalle bir demografik kriz beklediği ifade ediliyordu.

Kaynak: Mepa News

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 00:25
  1. Muhammed bin Zayid en Nehyan
  2. Narendra Modi
  3. Birleşik Arap Emirlikleri
  4. BAE
  5. Tüm Partiler Hürriyet Konferansı
  6. Keşmir

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uyuşturucu satıcılarına "Sokak" operasyonu
    1. Uyuşturucu satıcılarına "Sokak"..
    2. İsrail'den Hamas'a tehdit mesajı
    3. Gazze'de, açlık grevindeki Filistinli..
    4. Keşmir'i ilhak eden Hindistan'a ödül..
    5. Emine Bulut cinayeti
    6. Cizre’de şüpheli valiz fünyeyle..
    7. Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa..
    8. Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici..
    9. Merih için 35 milyon euro!
    10. GÜNDEM ÖZETİ / 27 Ağustos 2019
    11. Sudan’da bilanço artıyor: 37 ölü, 200..
    12. İran'dan Fransa'ya 'füze' cevabı!
    13. Bakanlık açıkladı! 22 terörist etkisiz..
    14. Valilikten 'okullarda kayıt ücreti'..
    15. Fenerbahçe'ye sürpriz golcü!
    16. Kocaeli'de otomobil ile cip çarpıştı:..
    17. Dünya Bankası'ndan 'Doğu Türkistan'..
    18. Tarım ve Orman Bakanlığının ‘Fidan..
    19. Denizli’de trafik kazası: 3 yaralı
    20. Dünya Motokros Şampiyonası’nın..
    21. Haşdi Şabi'ye yönelik hava saldırıları
    22. İzmir’de 41 kaçak göçmen yakalandı
    23. Karslı öğrencilerin Malazgirt sevinci..
    24. Samandağ’da korkutan yangın
    25. Adebayor, Kayserispor'da
    26. 2. Akdeniz Plaj Oyunları
    27. 75 yaşındaki adam travestiyi bıçakladı
    28. KİK ile ABD arasında Basra Körfezi ve..
    29. Son şampiyon Djokovic ikinci turda
    30. Lübnan Cumhurbaşkanı, İsrail..
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Erdoğan, “dün bir bugün iki” deyip eleştirmişti... İmamoğlu: Ben tatil yapmadım ki
    Erdoğan, “dün bir bugün iki” deyip eleştirmişti... İmamoğlu: Ben tatil yapmadım ki

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Gece sert dalgalanma! Dolar 6.40 TL’yi gördü
    Gece sert dalgalanma! Dolar 6.40 TL’yi gördü