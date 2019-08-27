Keşmir'i ilhak eden Hindistan'a ödül veren BAE'ye sert tepki!

Keşmir'de bağımsızlık yanlısı çatı oluşum, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye ödül veren Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) tepki gösterdi.

Keşmir'de bağımsızlık yanlısı grupların çatı oluşumlarından olan Tüm Partiler Hürriyet Konferansı, bir başka adıyla Keşmir Hürriyet Hareketi, Modi'ye ödül veren BAE yönetimini kınadı.

Birçok Keşmirli tarafın çatısı niteliğindeki hareket, verilen ödülün Keşmirlileri hayal kırıklığına uğrattığını ve bu kararın BAE halkının düşüncesini yansıtmadığını ifade etti.

Oluşumun liderlerinden Seyyid Abdullah Gilani, kararın tüm İslam ümmeti için rahatsızlık verici olduğunu söyledi.

Modi, cumartesi günü BAE'ye yaptığı ziyarette ülkenin en üst düzey sivil nişanına layık görülmüştü.

BAE veliaht prensi Muhammed bin Zayid en Nehyan Modi'ye "Zayid Liyakat Nişanı" vermişti.

Keşmir'de ne olmuştu?

İktidardaki Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata Partisi (BJP), seçim vaadi olarak sunduğu Keşmir'in özel statüsünü kaldırma kararını 5 Ağustos'ta uygulamıştı. Bu kapsamda, anayasanın Keşmir'e özel statü veren 370 ve 35A maddeleri kaldırılmıştı.

Yürürlükten kaldırılan maddelerle Keşmir dışındaki Hindistanlıların bölgede yerleşmesi, mülk satın alması, yerel hükümete memurluk yapması ve bölgede akademisyenlik yapması yasaklanıyordu.

Aynı zamanda bu maddeler bölge yönetiminin çoğu meselede kendi kanunlarını çıkarabilmesini sağlıyordu.

Keşmir'in demografisini ve siyasi yapısını koruyan maddelerin ortadan kalkmasının ardından, bölgeyi en hafif ihtimalle bir demografik kriz beklediği ifade ediliyordu.

Kaynak: Mepa News