Keşmir'de 2 mücahit şehit edildi
Hindistan'ın işgali altındaki Keşmir'de çıkan çatışmada 2 Müslümanın şehit olduğu belirtildi.
Keşmir'in Srinagar şehrinin eteklerindeki Khanmoh köyünde işgalci Hint askerleri ile mücahitler arasınad silahlı çatışma çıktı.
Çatışmada 2 Keşmirli mücahidin şehit olduğu belirtildi.
Geçen hafta bölgenin Anantnag semtinde de benzer bir silahlı çatışmada 3 mücahit şehit edilmişti.
İşgalci Hint yönetimine karşı çıkan Müslüman Keşmirliler, 1989'dan bu yana vatanlarını korumak için mücadele veriyor.