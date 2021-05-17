  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İngiltere'den 'Myanmar'a yaptırım kararı!
Emlak vergisi ödemeleri için son iki hafta
İslami Cihat komutanı şehit oldu!
Keşmir'de 2 mücahit şehit edildi
Dünya Keşmir'de 2 mücahit şehit edildi
Dünya

Keşmir'de 2 mücahit şehit edildi

Hindistan'ın işgali altındaki Keşmir'de çıkan çatışmada 2 Müslümanın şehit olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 18:21:00 -
Keşmir'de 2 mücahit şehit edildi

Keşmir'in Srinagar şehrinin eteklerindeki Khanmoh köyünde işgalci Hint askerleri ile mücahitler arasınad silahlı çatışma çıktı.

Çatışmada 2 Keşmirli mücahidin şehit olduğu belirtildi.

Geçen hafta bölgenin Anantnag semtinde de benzer bir silahlı çatışmada 3 mücahit şehit edilmişti.

İşgalci Hint yönetimine karşı çıkan Müslüman Keşmirliler, 1989'dan bu yana vatanlarını korumak için mücadele veriyor. 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyanış Büyük Selçuklu’da sürpriz gelişme! Diziden ayrılıyorlar
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu’da sürpriz gelişme! Diziden ayrılıyorlar

TRT1'de ekranlara gelen dönem dizisi Uyanış Büyük Selçuklu ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Diziden iki ismin ayrılacağı öne sürülürk..
Duyurdular: Filistin'e asker yollamaya hazırız
Dünya

Duyurdular: Filistin'e asker yollamaya hazırız

Malezya , terörist İsrail'in sivilleri hedef aldığı Filistin'de gerilimin azalması için BM talebi gelmesi durumunda Filistin'e barış gücü ka..
Mısır Müftüsü Şevki Allam ilan etti: Bunu yapmak her Müslümana vaciptir
Dünya

Mısır Müftüsü Şevki Allam ilan etti: Bunu yapmak her Müslümana vaciptir

Mısır Müftüsü Şevki Allam, "Filistin davasını desteklemek ve savunmak her Arap ve Müslümana vaciptir" dedi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay