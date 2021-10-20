Keşkül nasıl yapılır? Tam ölçülü tarifi

Osmanlı mutfağından gelen lezzet. Keşkül tarifi.

Malzemeler

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

1 tane yumurta sarısı

2 yemek kaşığı nişasta

Yarım çay bardağı su

2 yemek kaşığı Hindistan cevizi

1 su bardağı çekilmiş badem

1 paket vanilya

Nasıl yapılır?

Nişasta ve su dışındaki bütün malzemeleri bir tencereye ekleyin ve kaynayana kadar karıştırın. Su ve nişastayı da küçük bir kasede karıştırın ve tencereye ilave edin. Tatlınız piştikten sonra kaselere pay edilir ve oda ısısına gelene kadar dışarıda sonra buzdolabında tamamen soğutulur ve servis edilir. Üzerini istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun.