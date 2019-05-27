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Keskin’de 2 büyük aile AK Parti’ye katıldı

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde 2 Haziran’da yenilenecek olan seçimler öncesinde 2 büyük aile AK Parti’ye destek verecek.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 03:09
Keskin’de 2 büyük aile AK Parti’ye katıldı

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde 2 Haziran’da yenilenecek olan seçimler öncesinde 2 büyük aile AK Parti’ye destek verecek.


AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, 2 Haziran seçimleri kapsamında Belediye Başkan Adayı Dede Yıldırım ile birlikte ilçedeki ev ve esnaf ziyaretleriyle vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Dağdelen ve Yıldırım bu kez Aksan ve Kutluca ailelerini evlerinde ziyaret ederek AK Parti’ye destek vermelerini istedi. Her iki ailede Keskin’e yatırımların gelmesi konusunda AK Parti’ye destek vereceklerini söyledi. Belediye Başkan Adayı Dede Yıldırım, ilçe için söz verilen yatırımların kısa sürede yapılacağını belirterek, “Bu seçimin yenilenmesinde hayır var. Keskin’in başına devlet kuşu kondu. AK Parti’ye destek veren herkese teşekkür ediyorum. AK Partili Belediyecilikle ilçemiz daha da gelişecek” dedi.


İl Başkanı Nuh Dağdelen ise, “Keskin ilçemizin ileri gelenlerinden olan Gazi Mesut Aksan ve Kurtuluş Kutluca aileleri ile birlikte bir araya geldik. Kendilerine AK Partili Belediyecilik ile Keskin’e hizmetlerin geleceğinden bahsettik. Kendileri de sağ olsunlar AK Parti’ye destek vereceklerini söyledi. Partim adına ben AK Parti’ye katılım sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. 2 Haziran akşamı Allah’ın izniyle hemşerilerimiz umutlu ve mutlu günlere oy verecek” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 03:09
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