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Gündem Keskin nişancılar vurdu! 6 PKK/YPG’li terörist daha etkisizleştirildi
Gündem

Keskin nişancılar vurdu! 6 PKK/YPG’li terörist daha etkisizleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde eylem hazırlığındaki 2 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 ve Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li teröristin dün etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 14:20:00 -
Keskin nişancılar vurdu! 6 PKK/YPG’li terörist daha etkisizleştirildi

Zap’taki teröristlerin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada “Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG’li terörist ise kahraman komandolarımız ve keskin nişancılarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye’nin kuzeyinde hayal kuran emperyalist uşağı PKK/YPG ve DEAŞ başta olmak üzere bütün terör örgütlerini, hayalleri ile birlikte kazdıkları çukura gömecektir” denildi.

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