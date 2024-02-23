‘Keşke’ diyerek neler dedi neler! CHP'li seçmenden Hamza Dağ itirafı

Türkiye, yerel seçime artık gün sayıyor.

Siyasi partilerin adaylarını belirlemesinin ardından şehirlerde ve ilçelerde yarış kızıştı.

Cumhur İttifakı'nda çok güçlü adaylar

AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı, halkın takdir ettiği isimleri aday olarak sahaya sürdü.

İzmir'de Hamza Dağ

İlk kez 2011 yılı seçimlerinde 24. dönem İzmir Milletvekili seçilen 25., 26. ve 27 dönemlerde de kenti TBMM'de temsil eden AK Partili Hamza Dağ, Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı oldu.

CHP'li vatandaştan dikkat çeken itiraf

Yıllardır CHP'nin çantada keklik gördüğü ve hizmetten mahrum bıraktığı İzmir'de projeleriyle şimdiden vatandaşların gönlünde taht kuran Hamza Dağ ile ilgili CHP'li vatandaşın kullandığı ifadeler dikkat çekti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bir sokak röportajında konuşan CHP'li vatandaş, partisinden hizmet göremediklerini itiraf ederek "Keşke Hamza Dağ CHP’ye geçse de ona oy versek." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada da hızla yayılan videoya "insan hizmet göremediği partiye neden oy verir?" şeklinde yorumlar yapıldı.