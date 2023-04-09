“Keşke” dememek için elinizi çabuk tutun! Yatırımcıyı çıldırtan altın tahmini! Şoke eden fiyat

9 Nisan 2023 gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın kaç TL araştırmaları sürüyor. Fitch Solutions, yatırımcıların güvenli limanlara yönelişinin hızlandığını belirterek 2023 için altın fiyatı tahminini yükseltti ve 1850 dolardan seviyesinden 1950 dolar seviyesine çıkardı.

9 Nisan 2023 gram altın, çeyrek altın ne kadar?

Gram altın alış 1.241,50 satış 1.242,19

Çeyrek altın alış 2.080,00 satış 2.103,00

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yarım altın alış 4.160,00 satış 4.207,00

Cumhuriyet altını alış 8.295,00 satış 8.381,00

İslam Memiş'ten bomba altın yorumu

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu ve şunları söyledi:

"Geçen yıl çok baskılanmıştı altın fiyatları. Gram altın da yılın ilk çeyreğinde 171 lira değer kazandı. Önümüzdeki günlerde kısa vadeli bir geri çekilme bekliyoruz. Ama tekrar yükseliş trendi var. Faizlerin yükselmeyecek olması altın fiyatlarını pozitif yönde destekliyor.

Haziran'dan sonra yeni yükselişler bekliyoruz. Özellikle 1400 hatta 1500 lira seviyesi üzerinde ataklar gerçekleşebilir. Haliyle gram altında da yeni rekorlar yolda. Ancak bugüne kadar almayı ihmal etmiş, eline yeni TL geçmiş olan yatırımcı varsa işte düğün yapacaktır, altın borcu vardır. Birkaç gün içerisinde kısa vadeli bir düşüş öngörüyorum.Gram altın 1400 lira seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra önü açık."