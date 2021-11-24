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Siyaset Keşke avukat değil çoban olsaydın! CHP'li Tanal'ın "öğretmen maaşı" çıkışı pes dedirtti
Siyaset

Keşke avukat değil çoban olsaydın! CHP'li Tanal'ın "öğretmen maaşı" çıkışı pes dedirtti

Öğretmenleri olmasa avukat değil çoban olacağını söyleyen CHP'li Milletvekili Mahmut Tanal, öğretmen maaşını ekmek, su veya temel gıda maddeleriyle değil çeyrek altın ile kıyaslayarak pes dedirtti.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 14:08:00 -
Keşke avukat değil çoban olsaydın! CHP'li Tanal'ın "öğretmen maaşı" çıkışı pes dedirtti

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür" nesiller yetiştiren öğretmenlere minnet borçlu olduklarını söyledi.

"Çoban olacaktım"

Eğitimin fedakâr emektarlarının Öğretmenler Günü’nü en içten dilekleriyle kutladığını belirten Tanal, “Hepimizin üzerinde kıymetli öğretmenlerimizin emeği ve hakkı vardır. Öğretmenlerin hakkı ödenmez. Kendimden örnek verirsem: Eğitime ilk adımımı, yatılı bölge okulunda attım. Eğitim hayatım hep yatılı olarak geçti. Öğretmenlerimin yol göstermesiyle, teşvik etmesiyle başarıyı elde ettim ve avukatlık diploması alarak üniversiteyi tamamladım. Eğer öğretmenlerim elimden tutmasaydı, muhtemelen yaşamıma köyde çoban olarak devam edecektim” dedi.

Çeyrek altın üzerinden öğretmen maaşı kıyası

Öğretmenliğin, saygınlığına gölge düşürülmemesi gereken bir meslek olduğunun altını çizen Tanal, “Bugün öğretmenler sosyal sorunlarla, maddi sıkıntılarla boğuşmaktadır. Öğretmenlik maaşı yetersiz kalmaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002 yılında 470 lira olan öğretmen maaşının, 2021’de 5 bin 100 liraya yükselmesiyle övünmektedir. Biz de kıyaslamaya girersek, 470 liralık maaşla 14 çeyrek altın alınabiliyordu. Şimdiki maaşla 4 çeyrek altın güç bela alınabiliyor. Öğretmenlerin maaşı dün de yetersizdi, bugün de yetersizdir. Geleceğimizin mimarı çocuklarımızı yetiştiren öğretmenlerimiz geçinemiyor. Borç yükü altında eziliyorlar. Faturaya, kiraya, diğer masraflara para yetiremiyorlar. Ailelerini geçindirmek için ek iş yapmak zorunda kalan öğretmenlerimizin cebinde kitap alacak kadar para yok. Bir öğretmenin kitap alamayacak durumda olması ne kadar üzüntü vericidir? İktidar, hamasi, popülist söylemleri bir kenara bırakıp öğretmenlere verdiği sözleri biran önce tutmalıdır. Öğretmenlerimiz, geçim telaşı olmadan sınıfların kapısını açmalıdır” dedi.

Mahmut Tanal'ın öğretmen maaşları hakkında konuşurken temel gıda maddeleri yerine çeyrek altını örnek vermesi ağızları açık bıraktı.

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