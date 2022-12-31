“Kesişme; İyi ki Varsın Eren” geliyor hem de TRT farkıyla...

1 Ocak 2022’de vizyona giren ve 2 milyonu aşkın seyircisiyle rekor kırarak salgın döneminde en çok izlenen Türk filmi olan TRT ortak yapımı “Kesişme; İyi ki Varsın Eren”, televizyonda ilk kez yarın akşam saat 20.00’de TRT 1’de ekrana gelecek.

Trabzon Maçka’da teröristlerin kurduğu pusuda şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in yaşam öyküsünü anlatan TRT ortak yapımı “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filmi, televizyonda ilk kez yarın akşam saat 20.00’de TRT 1’de ekrana gelecek.

Eren Bülbül’ün doğum günü olan 1 Ocak’ta vizyona giren TRT ortak yapımı “Kesişme; İyi ki Varsın Eren”, bir hafta içerisinde yaklaşık yarım milyon kişiye ulaşarak 2022’nin en iyi giriş yapan Türk filmi olmuştu. 18 günde 1 milyon seyirciye ulaşan film, yeni bir rekora imza atarak 2 milyonu aşkın seyirciye ulaşmış ve Türk filmleri arasında rekor kıran projeler arasına adını yazdırmıştı. Toplam 35 hafta boyunca vizyonda kalan film, 2 milyon 327 bin 281 kişi tarafından izlenerek büyük beğeni toplamıştı.

Trabzon Maçka’da 11 Ağustos 2017’de, teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in öyküsünü anlatan filmin başrollerini İsmail Hacıoğlu ve Rahman Beşel paylaştı.Senaryosunu Mert Dikmen, Alper Uyar ve Özer Feyzioğlu’nun kaleme aldığı filmin yönetmenliğini ise Özer Feyzioğlu üstlendi.

Filmde, mavi ve yeşilin muhteşem buluşmasına tanık olunan Karadeniz’deki bir ailenin, vatan ve insan sevgisini her şeyden önde tutan bir astsubayın yaşamlarından kesitler yer alıyor. Trabzonsporlu ünlü futbolcu Abdülkadir Ömür’ün, Eren ve kardeşleriyle aynı takımda oynadığı maç sahnesi ve sıcak Anadolu insanının bilinmeyen yönlerini sergileyen sahneler de oldukça ilgi çekiyor.

“Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filmi, televizyonda ilk kez yarın akşam saat 20.00’de TRT 1’de.