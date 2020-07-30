Keşişin tavsiyesine uydu! Sonunda bakın ne oldu

Hindistan’da bir keşişin ‘Suya dalma’ tavsiyesine uyan 18 yaşındaki bir genç, timsahlar tarafından suya çekilerek öldürüldü.

Olay, Hindistan’ın kuzey eyaleti Uttar Pradeş’te bulunan Dudhwa Kaplan Koruma Alanı'nı oluşturan Suheli nehrinde meydana geldi.

Times of India’nın haberine göre bir keşiş, sembolik bir ateş çevresinde gerçekleştirilen havan ritüelini tamamlayan 18 yaşında bir gence suya dalmayı tavsiye etti. Rinkesh Kumar adındaki genç, suya girer girmez timsahların saldırısına uğradı.

Oğlunun timsahlar tarafından suya çekildiğini gören engelli baba, hiç durmadan yardım için bağırsa da vahşi hayvanları genci götürdü. Daha sonra aile, olayı orman dairesine bildirdi.

Arama ve kurtarma operasyonu başlatan orman dairesi, ilk günde genci bulamadı.

Salı günü bulunan cesedin boyun ve omuz kısımlarında derin yaralar tespit edildi.