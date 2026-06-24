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20 yıllık kumar bağımlısı tüm birikimini kaybetti! Bu illetten işte böyle kurtuldu

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20 yıllık kumar bağımlısı tüm birikimini kaybetti! Bu illetten işte böyle kurtuldu

Afyonkarahisar'da yaşayan bir kadın, Yeşilay Danışmanlık Merkezinden (YEDAM) aldığı destek sayesinde 20 yıllık sanal kumar bağımlılığını hayatından çıkardı. 48 yaşındaki E.E, "Kumarı hep bir kurtuluş ve çare olarak gördüm. Ekonomik anlamda zayıfladığımı düşündüğümde kumarın bunu iyileştireceğini zannettim. Hep kazanma düşüncesiyle hareket ettim. YEDAM'a geldiğim andan itibaren kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Kendime verdiğim en güzel şans buydu" dedi.

#1
Foto - 20 yıllık kumar bağımlısı tüm birikimini kaybetti! Bu illetten işte böyle kurtuldu

Yaşadığı psikolojik sıkıntılar nedeniyle 20 yıl önce oynamaya başladığı kumarı kendince bir çıkış yolu olarak gören E.E, 8 ay önce yaşadığı son maddi kaybın ardından YEDAM ile irtibata geçti.

#2
Foto - 20 yıllık kumar bağımlısı tüm birikimini kaybetti! Bu illetten işte böyle kurtuldu

Bu sürede merkezde aldığı psikososyal destek sayesinde sanal kumardan uzaklaşan E.E, hayatına yeni bir sayfa açmanın mutluluğunu yaşıyor.

#3
Foto - 20 yıllık kumar bağımlısı tüm birikimini kaybetti! Bu illetten işte böyle kurtuldu

Yaşadığı süreci anlatan E.E, sanal spor bahisleri nedeniyle yaşadığı maddi kayıplarla çıkmaza girdiğini söyledi.

#4
Foto - 20 yıllık kumar bağımlısı tüm birikimini kaybetti! Bu illetten işte böyle kurtuldu

Yaşamını kendi eliyle zorlaştırdığını aktaran E.E., "Kumarı hep bir kurtuluş ve çare olarak gördüm. Ekonomik anlamda zayıfladığımı düşündüğümde kumarın bunu iyileştireceğini zannettim. Hep kazanma düşüncesiyle hareket ettim. Yaklaşık 3 ev fiyatında bir kaybım söz konusu. Bu süreçte her seferinde ailem beni toparladı. Yeniden oynamayacağıma dair söz verdim ancak tutamadım." ifadesini kullandı.

#5
Foto - 20 yıllık kumar bağımlısı tüm birikimini kaybetti! Bu illetten işte böyle kurtuldu

"KENDİME VERDİĞİM EN GÜZEL ŞANS" E.E, yaşadığı maddi kayıplar nedeniyle zor günler geçirdiğini belirterek, "Bütün birikimim gidince kendimi ilk defa sorguladım. YEDAM'a başvurdum. Dürüst şekilde sürecimi anlattım. Bana destek oldular. Sanal kumardan uzağım, hiçbir sapmam da olmadı. Gayet mutluyum. YEDAM'a geldiğim andan itibaren kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Kendime verdiğim en güzel şans buydu." diye konuştu.

#6
Foto - 20 yıllık kumar bağımlısı tüm birikimini kaybetti! Bu illetten işte böyle kurtuldu

"BAĞIMLILIK BİR YANDAN DA BİR BAHANE HASTALIĞI" Klinik psikolog Hikmet Mengi de bağımlılığın bir irade meselesi değil, beyin hastalığı olduğunu dile getirdi.

#7
Foto - 20 yıllık kumar bağımlısı tüm birikimini kaybetti! Bu illetten işte böyle kurtuldu

Buraya gelen çok sayıda danışanın bunu bir irade sorunu olarak görerek geldiğini vurgulayan Mengi, "Bağımlılık bir yandan da bir bahane hastalığı. Oynamaya devam etmek için pek çok sebep var. Biz aslında bu bahanelerin hepsini birer birer danışanlarımızla birlikte yok ediyoruz." dedi.

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