20 yıllık kumar bağımlısı tüm birikimini kaybetti! Bu illetten işte böyle kurtuldu

Buraya gelen çok sayıda danışanın bunu bir irade sorunu olarak görerek geldiğini vurgulayan Mengi, "Bağımlılık bir yandan da bir bahane hastalığı. Oynamaya devam etmek için pek çok sebep var. Biz aslında bu bahanelerin hepsini birer birer danışanlarımızla birlikte yok ediyoruz." dedi.