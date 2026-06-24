20 yıllık kumar bağımlısı tüm birikimini kaybetti! Bu illetten işte böyle kurtuldu
Afyonkarahisar'da yaşayan bir kadın, Yeşilay Danışmanlık Merkezinden (YEDAM) aldığı destek sayesinde 20 yıllık sanal kumar bağımlılığını hayatından çıkardı. 48 yaşındaki E.E, "Kumarı hep bir kurtuluş ve çare olarak gördüm. Ekonomik anlamda zayıfladığımı düşündüğümde kumarın bunu iyileştireceğini zannettim. Hep kazanma düşüncesiyle hareket ettim. YEDAM'a geldiğim andan itibaren kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Kendime verdiğim en güzel şans buydu" dedi.