"Kesin bilgi" diyerek duyurdu... İşte muhalefetin cumhurbaşkanı adayı

AK Parti'ye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a olan azılı düşmanlığıyla tanınan muhalefet yandaşı Enver Aysever, sosyal medya hesabından çok konuşulacak paylaşımlarda bulundu. Aysever, "kesin bilgi" diyerek muhalefetin cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacağını açıkladı.

Kılıçdaroğlu'nun siyasi hayatını "cumhurbaşkanı" olarak noktalamak istediğini aktaran Aysever, Abdullah Gül'ün muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olmasının söz konusu olmadığını belirtti.

Aysever paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İki sene oldu sanırım, Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı diyeli. Herkes gönlünden geçeni yazdı. Benimki kesin bilgi. Kaynağım kesin. Çok büyük ve şimdiden öngörülmesi olanaksız bir sebep olmazsa haberim geçerlidir! Bunları söylerken siyasi tercihimi ya da öngörümü ortaya koymuyorum. Hepsi kesin bilgi. Dediğim gibi Kemal Kılıçdaroğlu yıllarca bunun için sabretti. Aday Kılıçdaroğlu’dur."

Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a bir dönem daha belediye başkanı adayı olmaları yönünde talimat verdiğini söyleyen Aysever, "Bu iki ismin de aday olma olasılığı yok. Eğer bu yönde bir gelişme olursa CHP kendini inkar eder, o koşulda Kemal Bey genel başkan olarak da kalamaz" dedi.