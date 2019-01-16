'Kesik baş' cinayetinde flaş gelişme!

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 28 Ağustos 2012'de kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü Nurettin Gider'i av tüfeği ile öldürdükten sonra başını keserek köy meydanına atan Nevin Yıldırım olayında yeni gelişme yaşandı. Yargıtay, Nevin Yıldırım için verilen müebbet hapis cezasının onanmasını istedi.

Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi, Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle, Yargıtay'ın bozma kararı üzerine yeniden yargılanan Nevin Yıldırım'ı, müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

Habertürk'ten Yasemin Güneri'nin haberine göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı mahkeme kararının onanması talebinde bulundu. Daire kararı onarsa, kadın sivil toplum örgütlerinin müdahil olduğu davada, kendisine tecavüz edip hamile bırakan adamın kafasını keserek cinayet işleyen Nevin yıldırım hakkındaki karar kesinleşmiş olacak.

Karar onanırsa müebbet hapis cezası alacak

Yalvaç Ağır Ceza Mahkemisi, kendisine tecavüz ettiği iddiasıyla Isparta Yalvaç'ta Nurettin Gider'i (35) av tüfeğiyle öldürdükten sonra başını keserek köy meydanına atan Nevin Yıldırım'ın (32) müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin Nevin Yıldırım'ın bu fiili işlerken başkalarının da yardım ettiği yönünde kanaat oluştuğu görüşünü dikkate alarak, usul yönünden kararı bozdu. Daire'nin bozma kararının ardından Mahkeme yeniden yargılama yaptı. Yıldırım, suçu kendisinin işlediğini söyledi. Mahkeme, Yıldırım'ın müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Bu kararın ardından dosya Yargıtay'a geldi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararın onanması yönünde görüş yazarak dosyayı yeniden Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne gönderdi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi kararı onarsa Nevin Yıldırım'ın müebbet hapis cezası kesinleşmiş olacak.

Ne olmuştu?

Yalvaç ilçesine bağlı Koruyaka köyünde Nevin Yıldırım, 28 Ağustos 2012'de kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü Nurettin Gider'i av tüfeği ile öldürdükten sonra başını keserek köy meydanına atmıştı. Aynı gün gözaltına alınan Yıldırım, ertesi gün Isparta E Tipi Kapalı Cezaevine konulmuştu. Olay günü Gider'den 6 aylık hamile olan Yıldırım, 17 Kasım'da bir kız çocuğu dünyaya getirmişti. Yıldırım, 25 Ocak 2015'te yargılandığı mahkemece müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.